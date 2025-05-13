Погружение в гастрономическую сцену страны – это ворота в ее культуру, уверена Блоссом Грин.

Многие туристы во время отдыха в другой стране стараются максимально погрузиться в местную кухню, однако далеко не всегда им удается правильно выбрать, где питаться и как при этом не разориться.

Автор The Times Блоссом Грин, которая пишет о еде и туризме, дала туристам несколько золотых советов, как правильно питаться в путешествиях, чтобы получить максимум приятных впечатлений, основываясь на личном опыте гастро-путешествий.

1. Посещайте рынки. "Погружение в гастрономическую сцену страны – это ворота в ее культуру. В свой первый день где-либо я мчусь на местный рынок. Рассматривайте рынок как базовый курс по уникальным и, возможно, незнакомым продуктам, которые появятся в региональных меню, – и возможность спросить знающих местных жителей, где они едят", – отметила Блоссом.

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2. Закладывайте основу. "Всегда хорошо иметь смутный план того, где (и что) вы хотели бы поесть. Я заранее разведываю и отмечаю точки на офлайн-карте Google – так я всегда буду знать, что у меня есть надежные варианты под рукой, когда проголодаюсь. Чтение перед поездкой также означает, что вы можете забронировать столик заранее, если это необходимо, и выяснить, сможет ли ресторан удовлетворить любые диетические требования", – пояснила автор, также акцентируя внимание на том, что стоит заранее проверять часы работы ресторанов в разных странах.

3. Изучайте соцсети. Эксперт призывает туристов не зацикливаться на рекомендациях таких сайтов, как Tripadvisor. Вместо этого она советует исследовать соцсети: смотреть по хештегам, куда направляются гурманы, перейдить на страницы отдельных ресторанов, изучайте, где питаются местные шеф-повара, и так далее. Также она советует не игнорировать гастрономические туры.

4. Ставьте под сомнение аутентичность. "Давайте будем реалистами: рестораны, которые действительно аутентичны, не нуждаются в рекламе этого факта. Если только кто-то из живущих там не скажет вам, что это подлинное место, не поддавайтесь рекламе. Лучше ищите долговечность. На конкурентном рынке любое место, которое существует более 20 лет, обычно делает что-то правильно", – говорит Блоссом.

5. Не исключайте отельные рестораны. Хотя далеко не всегда рестораны при отелях предлагают хорошую еду, иногда они способны выручить после долгой дороги, когда уже нет сил куда-то идти. Кроме того, в последнее время появляется все больше отелей-ресторанов, хотя это удовольствие не из дешевых.

6. Используйте свое время по максимуму. "Одним из моих самых больших сожалений стала четырехчасовая дегустация во время пасхальной поездки в Барселону. Ресторан назывался Moments, но он ощущался как годы. Еда была замечательной, но после третьего блюда я поняла, что мои шансы попасть в музей Пикассо до закрытия уменьшаются с каждым укусом. Если вы не путешествуете специально ради такого опыта, не покупайте меню из многих блюд – многие заведения высокой кухни предлагают сокращенные обеденные меню или даже блюда по меню", – рассказала эксперт.

7. Не зацикливайтесь на местной еде. "Две мои лучшие пиццы были за пределами Италии. Одна посреди пустыни в Pizzeria Bianco в Аризоне, еще одна посреди океана в Soneva Fushi на Мальдивах. Первая стоила длинной очереди (приходите пораньше!) из-за хрустящей основы, домашнего сыра и салями... Вторая была доставлена ​​на нашу виллу и съедена в халатах, пока снаружи бушевал тропический шторм", – поделилась впечатлениями Блоссом.

8. Общайтесь с барменами. "Миксологи все больше внимания уделяют местным ингредиентам и улучшают свои закуски в барах; результаты могут дать отличный взгляд на более широкий кулинарный облик места назначения. Плюс, бармены любят поболтать – расспросите их, где они ужинают после смены", – посоветовала блогер.

9. Будьте внимательны с уличной едой. "Мы все слышали истории о том, как люди портили себе отпуск из-за пищевого отравления после употребления уличной еды. Легко списать такие несчастья на плохую гигиену, и, конечно, иногда это так, но это также связано с различными микробами, распространенными в разных странах, к которым наши тела просто не привыкли", – отметила Блоссом, при этом добавив, что у нее лично за годы путешествий не было проблем с уличной едой. При этом она призвала туристов следить за гигиеной, не пить воду из-под крана, если не уверены в ее качестве, а также следить за тем, где питаются местные жители.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, от какой еды лучше отказаться на курортах all inclusive.

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