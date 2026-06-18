На что не стоит тратить деньги во время круиза: эксперт предостерегла от ошибок

Круиз сам по себе уже является дорогостоящей покупкой, в которую входят все основные расходы.

Морские круизы, хотя и остаются одним из самых дорогих видов туризма, все же из года в год становятся все более популярными. Журналистка Аманда Адлер в материале для Business Insider поделилась собственным опытом, перечислив дополнительные расходы на борту, которые, по её мнению, категорически не стоят своих денег.

"За эти годы я побывала в более чем 50 круизах, что дало мне четкое представление о том, на что стоит тратить деньги, а на что – нет. Я редко сомневаюсь, стоит ли тратить деньги на спа-услуги, (некоторые) фирменные коктейли и изысканные рестораны в море. Но есть несколько дополнительных услуг, которые я просто редко считаю достойными внимания", – отметила автор.

Итак, вот несколько вещей, которые, по мнению Аманды Адлер, не стоит покупать на борту круизного лайнера, или дополнительные удобства, за которые не стоит доплачивать во время круиза.

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Каюта с балконом. Автор отмечает, что каюты с балконом обычно не оправдывают свою более высокую стоимость. Пространство на балконе там часто ограничено, а дополнительные неудобства – вроде раннего света, шума или запахов с соседних балконов – только снижают комфорт.

Безлимит на напитки. Автор избегает доплачивать за безлимитные напитки, поскольку это редко окупается. Она объясняет, что даже при активном употреблении алкоголя достичь "точки безубыточности" сложно, а расходы часто превышают ожидания.

"Хотя я понимаю привлекательность предоплаченных напитков во время путешествия, я всё посчитала, и оказалось, что выйти в ноль часто гораздо сложнее, чем я ожидала", – подчеркнула путешественница

Фирменная сувенирная посуда. Адлер рассказывает, что избегает покупки брендовых бокалов и сувенирных чашек на круизных лайнерах, поскольку они редко находят практическое применение после путешествия. По её мнению, такие вещи часто просто занимают место дома и не оправдывают затрат.

Бутилированная вода. Покупка воды в бутылках на борту может существенно увеличить расходы во время круиза. Вместо этого журналистка советует пользоваться многоразовой бутылкой, наполняя её в точках розлива фильтрованной воды.

Еда в барах. Как и на суше, на круизном лайнере закуски в барах не отличаются высоким качеством, но стоят дополнительных денег. Если хочется перекусить, то лучше пойти в кафе или ресторан. Тем более что в большинстве случаев полноценное питание уже включено в стоимость круиза.

Дорогие покупки на борту. Адлер советует воздерживаться от импульсивных покупок в корабельных бутиках, в частности ювелирных изделий или роскошных часов. Она подчеркивает, что в условиях путешествия трудно объективно оценить стоимость таких вещей и лучше делать подобные покупки на суше.

Беспошлинный алкоголь и парфюмерия. По словам журналистки, товары в беспошлинных магазинах на круизных лайнерах не всегда выгодны по цене. Часто их выгоднее купить дома со скидками. К тому же везти домой эти бутылки бывает лишней морокой.

Услуги фотографа. Адлер отмечает, что платные фотоуслуги на лайнере редко передают истинную атмосферу путешествия. Она считает, что гораздо лучше делать собственные фото.

Интернет. Завершая перечень, журналистка рассказывает, что принципиально не покупает интернет на борту, если это не крайне необходимо. По её мнению, отсутствие связи иногда является преимуществом путешествия.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, эксперты предупреждают, что риск кражи багажа в аэропорту зависит от его типа: особенно уязвимы черные чемоданы, мягкие сумки с многочисленными карманами и дорогие или заметные модели.

Путешественник Марк Уолтерс советует обозначать чемоданы яркими элементами, избегать длительного пребывания с багажом в зоне ожидания и быстро забирать вещи с багажной ленты. Он также рекомендует использовать трекеры, фотографировать чемоданы и ограничивать количество личной информации на бирках

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