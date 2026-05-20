Барселона объявила войну круизным туристам: для них вдвое поднимут налог на въезд

В будущем местные власти хотят полностью избавить город от круизных туристов.

Власти испанской Барселоны объявили войну круизным лайнерам и для начало пообещали удвоить туристический налог для пассажиров круизных судов раньше запланированного срока.

Более того, городской совет Барселоны хочет полностью положить конец заходам круизных судов в каталонскую столицу, а мэр города Хауме Кольбони заявил, что его цель – свести к нулю количество пассажиров круизных лайнеров, которые просто останавливаются в городе на несколько часов, не имея Барселоны в качестве отправной или конечной точки своего путешествия, пишет Express.

По словам Кольбони, город повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров с 4 евро до 8 евро с человека в день гораздо раньше, чем планировалось ранее. Это заявление последовало за ранее достигнутым соглашением о сокращении количества круизных терминалов в Барселоне с семи до пяти.

Видео дня

При этом повышенный налог в размере 8 евро вступит в силу в ближайшие несколько месяцев, а не будет вводиться постепенно до 2029 года, как планировалось изначально, объявил мэр. Этот сбор будет взиматься со всех пассажиров круизных лайнеров, которые остаются в городе менее 12 часов.

В будущем градоначальник хочет еще больше увеличить этот сбор, однако любое дальнейшее повышение потребует одобрения каталонского правительства.

Кольбони утверждает, что пассажиры круизных лайнеров, которые останавливаются в городе лишь ненадолго, приносят ограниченную экономическую выгоду, одновременно усугубляя перенаселенность и нагрузку на коммунальные службы.

Мэр также напомнил, что городской совет планирует постепенно отказаться от сдачи жилья в краткосрочную аренду к 2028 году.

"Туризм должен служить городу, а не наоборот. Мы хотим высококачественного туризма, поэтому мы реконструируем выставочный центр Fira de Barcelona, ​​нас интересуют деловые туристы. Чего мы не хотим, так это массового туризма, поэтому мы постепенно откажемся от краткосрочной аренды жилья к 2028 году", – заявил он.

Издание напоминает, что в 2025 году порт Барселоны принял рекордное количество круизных судов – 832, и около 3,9 миллиона пассажиров.

Согласно данным с веб-сайта порта Барселоны, порт является ведущим круизным портом в Европе и Средиземноморье с семью международными пассажирскими терминалами.

Борьба с круизными туристами в Барселоне

Как сообщал УНИАН.Туризм, несколько лет назад испанскую Барселону признали самым загрязненным портом Европы.

На этой волне местные власти начали активную борьбу с круизными туристами. В частности, с октября 2023 года Барселона запретила круизным лайнерам заходить в центр города.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.