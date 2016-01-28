На Тернопольщине открыли очистные сооружения, реконструкция которых стоила почти 6 миллионов гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, участие в церемонии открытия приняли председатель областной государственной администрации Степан Барна, городской голова Хоросткова Степан Гладун, представители местной власти.

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«С 1998 года в Хоросткове перестали полноценно функционировать очистные сооружения все стоки жизнедеятельности попадали в реку Тайна, из которой население получало некачественную воду. Реконструкция очистных сооружений позволила решить проблему качественной питьевой воды не только для жителей города, но и жителей близлежащих населенных пунктов. Мощность данной очистной системы составляет 250 м куб. в сутки», – отметил во время открытия Барна.

Он добавил, что реализовать проект удалось благодаря софинансированию местного бюджета, экологического фонда областного совета и государственного Фонда регионального развития, который выделил 4 млн грн.

С 2011 по 2014 год на строительстве было освоено 1,3 млн грн, в 2015 – 4,5 млн грн.

Справка УНИАН. Хоростков — крупнейший промышленный город Гусятинского района Тернопольской области.