Компания Microsoft добавит VPN-сервис в свой фирменный браузер. Уже начали тестировать функцию Microsoft Edge Secure Network, которая базируется на технологии Cloudflare
Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
По словам представителей Microsoft, функция позволит защитить устройство и все конфиденциальные данные во время использования браузера. VPN-сервис будет бесплатным. При этом каждый пользователь получит один гигабайт трафика в месяц
Отмечается, что Microsoft Edge Secure Network поможет зашифровать данные, которые передаются через специальный туннель, что позволит сохранить личную информацию при заходе на незащищенные сайты или использовании публичных Wi-Fi-сетей. Кроме того, этот VPN-сервис позволит защитить от слежки в интернете и сохранить в тайне данные о местоположении.
Для доступа к сервису необходимо авторизоваться в Microsoft Edge через учетную запись Microsoft. Пока что опцией могут воспользоваться участники бета-теста. Новая функция появится в настройках на вкладке "Конфиденциальность, поиск и службы.
Браузер Microsoft Edge - что изветно
Компания Microsoft выпустила свежее обновление для своего браузера Microsoft Edge. Теперь у браузера есть новая боковая панель, которая помогает эффективнее работать в многозадачном режиме.
Новая боковая панель должна отобразиться автоматически, но если это не так, то выполните комбинацию клавиш Control + Shift + /. В будущем Microsoft планирует расширять функциональность раздела.
Уход Microsoft из России - что известно
Всемирно известный производитель программного оборудования после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины присоединился к санкциям против агрессора.
В марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в РФ, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы. Позже в июне Microsoft сообщила о значительном сокращении деятельности в России.
Также сообщалось, что Microsoft поможет Украине в документировании военных преступлений России.
27 сентября американская компания ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с ОС Windows 10 до Windows 11. Все попытки установить "одинадцатку" заканчиваются ошибкой.
Обходной путь в виде скачивания готового образа Windows 10 или 11 с сайта Microsoft для россиян тоже заблокирован – компания сделала это еще в начале лета, запретив им легально скачивать последние версии "винды". Впрочем, ограничение можно обойти, воспользовавшись VPN.