Компания будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами.

Корпорация Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают страну после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России", – говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе.

По словам представителя компании, это коснется более 400 сотрудников.

Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими работниками, чтобы гарантировать уважительное отношение и полную поддержку в это сложное время", – говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы.

Как сообщал УНИАН, в конце марта работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.

Напомним, накануне стало известно, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в РФ даже после ухода из страны. Эксперты считают, что компании делают это с перспективы возобновления продаж в стране.

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