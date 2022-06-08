Корпорация Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают страну после российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
"В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России", – говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе.
По словам представителя компании, это коснется более 400 сотрудников.
Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими работниками, чтобы гарантировать уважительное отношение и полную поддержку в это сложное время", – говорится в заявлении Microsoft.
В марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы.
Как сообщал УНИАН, в конце марта работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.
Напомним, накануне стало известно, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в РФ даже после ухода из страны. Эксперты считают, что компании делают это с перспективы возобновления продаж в стране.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые популярные бренды смартфонов в разных регионах мира
- Айфоны перейдут на USB-C - в ЕС одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов
- Telegram Premium: сколько будет стоить подписка и какие преимущества предложит