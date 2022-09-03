Нововведение уже доступно всем пользователям.

Компания Microsoft выпустила свежее обновление для своего браузера Microsoft Edge: теперь у браузера есть новая боковую панель, которая помогает эффективнее работать в многозадачном режиме.

Обновление развертывается постепенно через версию 104.0.1293.63, сообщает The Verge.

Панель включает несколько инструментов и функций:

поиск информации в интернете не закрывая текущую вкладку;

функция "Исследовать": она добавляет "контекстно релевантную информацию для любой страницы". Например, если открыта вкладка с новостью о запуске ракеты на Луну, функция выведет справку о событии из "Википедии";

полезные виджеты – калькулятор, словарь, конвертер единиц измерения и тест скорости интернета;

бесплатные мини-игры;

доступ к списку последних документов и приложений Word, PowerPoint и Excel. Сами документы открываются в новой вкладке;

доступ к Outlook: с панели можно отправлять письма и просматривать календарь.

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Новая боковая панель должна отобразиться автоматически, но если это не так, то выполните комбинацию клавиш Control + Shift + /. В будущем Microsoft планирует расширять функциональность раздела.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить сохранение истории поиска в популярных браузерах. Пригодится для тех, кто не хочет все время удалять записи вручную.

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