Появляется ошибка, что файл не найден, или с текстом "Возникла проблема с вашим запросом".

Россияне жалуются на то, что с недавних пор с официального сайта компании Microsoft не скачиваются утилиты для установки Windows 10/11 и ISO-образы операционных систем – выбивает ошибку 404.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Отмечается, что проблема возникает с разными провайдерами – как через проводной, так и мобильный интернет. В то же время при подключении к VPN-сервисам стран Европы или США файлы скачиваются без проблем.

Несколько жалоб также поступило от жителей Казахстана.

Напомним, что в марте Microsoft приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, а в июне объявила, что существенно сокращает свой бизнес в стране-агрессорше.

Также сообщалось, что украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России. Кроме того, в скором времени ожидается официальный запуск Xbox в Украине.

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