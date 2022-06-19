Россияне жалуются на то, что с недавних пор с официального сайта компании Microsoft не скачиваются утилиты для установки Windows 10/11 и ISO-образы операционных систем – выбивает ошибку 404.
Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.
Отмечается, что проблема возникает с разными провайдерами – как через проводной, так и мобильный интернет. В то же время при подключении к VPN-сервисам стран Европы или США файлы скачиваются без проблем.
Несколько жалоб также поступило от жителей Казахстана.
Напомним, что в марте Microsoft приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, а в июне объявила, что существенно сокращает свой бизнес в стране-агрессорше.
Также сообщалось, что украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России. Кроме того, в скором времени ожидается официальный запуск Xbox в Украине.
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