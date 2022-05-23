Команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии во время восстановления.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Наше правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений РФ. А Xbox официально запустится в Украине. Наконец у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей - украинский язык. Об этом договорились в Давосе на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом. Кроме этого, команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии Украине во время восстановления", - отметил министр.

Он добавил, что сотрудничество с Microsoft происходит уже давно, они активно поддерживают Украину во время войны и стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года.

"Microsoft поддерживал и будет поддерживать Украину дальше", - было очень важно услышать это от Брэда Смита. В компании подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровой поддержки на 242 млн долл. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании, оборудование", - отметил Федоров.

Он выразил благодарность команде Microsoft за столь существенную помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в Давосе (Швейцария) состоялось официальное открытие Russian War Crimes House (Дома военных преступлений России).

Проект призван помочь привлечь мировое внимание к ужасной реальности российской агрессии в Украине.

Участники Всемирного экономического форума смогут увидеть доказательства и услышать истории некоторых жертв, которые дадут реальное представление о боли и опустошениях, причиненных Россией, и, что важнее, об истинной силе украинского народа и его самобытности.

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