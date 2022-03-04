Всемирно известный производитель программного оборудования присоединился к санкциям.

Компания Microsoft останавливает продажу товаров и оказание услуг в Российской Федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Компания Microsoft останавливает продажу товаров и оказание услуг в РФ", - написал он.

На официальном сайте компании сообщается, что с начала войны она принимала меры против российских деструктивных и подрывных действий в сторону более чем 20 украинских государственных организаций, IT и финансового сектора.

"Как и остальной мир, мы в ужасе, гневе и огорчении в связи с картинами и новостями, которые поступают из войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что призывают к восстановлению мира, уважению к суверенитету Украины и защите ее народа.