Казалось бы, очередной заурядный браузер-клон, а на деле – довольно интересный и самобытный представитель.

Среди пользователей соцсетей активно набирает популярность мобильный браузер CENO. Казалось бы, очередной заурядный браузер-клон, а на деле – довольно интересный и самобытный представитель.

Сами разработчики описывают свое творение, как "первый в мире мобильный браузер, обходящий современные методы цензуры в Интернете". О чем идет речь и почему CENO может быть идеальным вариантом, в частности, для жителей временно оккупированных территорий, читайте в заметке ниже.

Принцип работы схож с BitTorrent

При беглом знакомстве может показаться, что вы по ошибке скачали Firefox. И на это есть причина – СENO основан на адаптированной версии "лисы", с открытым исходным кодом. На этом, впрочем, сходства заканчиваются, т.к. сам браузер работает как пиринговая сеть (P2P). То есть пользователи могут обмениваться между собой загруженным контентом, тем самым обходя централизованные сервера.

В СENO все посещенные вами ресурсы хранятся в памяти вашего смартфона, в неком "распределенном кэше". Посему если оккупационная власть на месте попытается заблокировать той или иной сайт, браузер находит этот ресурс у тех пользователей, кто смог обойти блокировку.

Зачем он мне, если я не нахожусь на оккупированной территории

Пользуясь СENO и посещая ваши любимые сайты, вы, возможно, сами того не осознавая, помогаете жителям временно оккупированных территорий.

Принцип работы напоминает "сетевой мост", то есть пользуясь СENO вы предоставляете этим пользователям доступ к заблокированным ресурсам через свой кэш. Другими словами, ваш браузер передает трафик между клиентами CENO и свободным Интернетом.

Скачать СENO можно через Google Play Market. Также у браузера есть украинская локация, которую запустили в феврале 2022 года.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине заработало мобильное приложение для обнаружения мин. Благодаря ему можно посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС, а также получить уведомление в случае приближения к опасному объекту.

Также мы писали, что в YouTube заработали автоматические украинские субтитры. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.

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