Apple представила новый 'весенний' iPhone за 599 долларов (фото)

Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

Apple без каких-либо онлайн-презентаций и громких анонсов обновила свой официальный сайт, представив iPhone 17e – свой новый самый доступный смартфон, который пришел на смену iPhone 16е.

Новинка получила поддержку технологии MagSafe для магнитной беспроводной зарядки – в отличие от предшественника, где использовалась стандартная беспроводная зарядка Qi. Кроме того, базовая версия теперь оснащается 256 ГБ встроенной памяти.

"Сердцем" iPhone 17e стал чипсет Apple A19 – такой же стоит в базовой модели iPhone 17. Обещают заметный прирост производительности по сравнению с iPhone 16e на Apple A18. Телефон также получил обновленный модем C1X, который обеспечивает до двух раз более высокую скорость связи, чем модем предыдущей модели.

Видео дня

По остальным характеристикам iPhone 17e копирует 16e: у него по-прежнему одна камера Fusion на 48 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, 6,1-дюймовый OLED-дисплей на 60 Гц и старая "челка". Фронтальная камера осталось прежней – это сенсор на 12 Мп без возможности съемки в любой ориентации, как на iPhone 17 и 17 Pro.

На выбор три цвета три: черный, белый и розовый. Стоимость – $599 за версию 256 ГБ. Предзаказ открывается 4 марта, а продажи стартуют с 11 марта по всему миру.

Начиная с 2 марта, Apple на протяжении нескольких дней будет анонсировать новые девайсы. Помимо iPhone 17e ожидаются новые планшеты и ноутбуки.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: