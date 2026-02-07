Оригинальный iPhone включили впервые после почти 20 лет в коробке (видео)

Известный техноблогер Маркус Браунли, он же MKBHD, потратил $40 000 на полностью запечатанный оригинальный iPhone 2007 года – редкий коллекционный гаджет, который сегодня найти крайне сложно из-за мошенников и подделок, пишет SuperCarBlondie.

Энтузиаст приобрел смартфон на аукционе. Коробку даже просветили рентгеном, чтобы подтвердить содержимое, а проверка серийного номера показала, что устройство никогда не активировалось и не регистрировалось.

Несмотря на малость поврежденную упаковку внутри все выглядело идеально. В своей распаковке блогер показал подписчикам то, что видел покупатель оригинального iPhone в 2007 году – сам смартфон в пленке, защищающей экран, зарядное устройство, док-станция и проводные наушники.

Телефон пролежал в коробке почти 20 лет, поэтому сначала не включился, но после зарядки успешно заработал.

Примечательно, что стоимость iPhone резко снизилась сразу же после распаковки, ведь для коллекционеров решающим фактором считается именно фабричная упаковка.

"Этот совершенно новый iPhone теперь стоит значительно меньше, чем я заплатил, и это нормально. Я (почти) ни о чем не жалею", – сказал блогер.

В итоге Браунли фактически заплатил не только за редкий гаджет, но и за опыт распаковки – ведь именно вскрытие коробки стало главным фактором падения его рыночной цены.

2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по слухам, корпорация планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года. Причем большая часть из них появится уже в первой половине года.

Первой новинкой Apple в 2026 году стало новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

