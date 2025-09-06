Perplexity теряет позиции, а Copilot от Microsoft набирает обороты благодаря интеграции с системой Windows.

Сервис StatCounter по анализу веб-трафика назвал самые популярные чат боты с искусственным интеллектом в конце августа 2025 года. На первом месте с большим отрывом оказался ChatGPT от OpenAI.

В настоящий момент доля ChatGPT составляет 80,92%. На пике популярности в апреле 2025 на долю чат-бота приходилось 84,2% мирового использования, и даже несмотря на то, что в последующие месяцы его доля слегка снизилась, он продолжает опережать всех конкурентов вместе взятых.

Ближайший соперник – Perplexity, который в марте достиг 14,1%, но к июлю упал до 8% и восстановился до 9% в августе. Также заметный рост показал Microsoft Copilot. Стартовав с 0,3% в марте, к маю он превысил отметку 5% и летом закрепился в диапазоне 4–5%.

Другие конкуренты пока играют меньшую роль. На Google Gemini, Deepseek и Claude от Anthropic приходится доля в 5,75% от всех пользователей.

Пользователи с Украины с меньшим энтузиастом пользуются другими чат-ботами. Доля ChatGPT в августе составляет внушительные 92,61%. Вторую строчку занял Copilot от Microsoft (3,01%), а тройку лидеров замкнул Google Gemini (1,96%).

Согласно новому исследованию, ChatGPT и другие ведущие чат-боты стали врать в два раза чаще. Рост числа ошибок объясняется тем, что нейросеть больше не отказывается отвечать на вопросы – даже без достаточной верификации информации.

Напомним, в начала августе OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире". По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

