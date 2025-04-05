На данный момент компания успела успешно вживить свои мозговые чипы трем пациентам с параличом.

Стартап Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink открыл прием заявок на установку нейрочипов для людей по всему миру, сообщается в блоге разработчика.

Если раньше добровольцами могли стать только совершеннолетние граждане трех стран (США, Великобритании и Канады), то теперь Neuralink предлагает вживить чип людям по всему миру, вне зависимости от страны проживания и гражданства.

Заявки принимаются на официальном сайте компании. Neuralink ищет людей с тетраплегией (также известной как квадриплегия). Это заболевание, при котором из-за повреждения спинного или головного мозга парализованы руки и ноги.

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По состоянию на апрель 2025 года компания успела успешно вживить свои мозговые чипы трем пациентам. Первому пациенту вживили чип в январе прошлого года, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

Пока что возможности мозгового чипа Neuralink ограничены. С его помощью человек может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск, глава Neuralink, планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Компания также разрабатывает новое устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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