Это решение стало необходимостью, поскольку вручную достичь требуемой скорости и точности при установке чипа в мозг невозможно.

Компания Илона Маска Neuralink имплантировала мозговой чип уже третьему пациенту. По словам предпринимателя, на этот раз операцию проводил робот-хирург.

Третьим добровольцем стал житель Аризоны Брэдфорд Смит, страдающий боковым амиотрофическим склерозом. Он также стал первым пациентом с данным заболеванием. Благодаря мозговому импланту, разработанному Neuralink, Смит может общаться, управляя компьютером "силой мысли".

Илон Маск подчеркнул, что использование робота стало необходимостью из-за требований к скорости и точности при установке мозгового импланта, содержащего 1024 электрода на 64 тончайших проводах. Эти электроды считывают сигналы мозга владельца и транслируют их на различные устройства.

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Также глава Neuralink сделал смелое заявление о том, что роботы-хирурги могут заменить людей в течение ближайших пяти лет.

"Обычному человеку не хватает точности и скорости для проведения особенно тонких манипуляций", – написал он на своей страничке в твиттере.

Добровольцем для вживления чипа Neuralink теперь может стать каждый, вне зависимости от страны проживания и гражданства. Компания ищет людей с тетраплегией – это заболевание, когда из-за повреждения спинного или головного мозга парализованы руки и ноги.

Пока что возможности мозгового чипа Neuralink ограничены. С его помощью человек может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или набирать сообщения силой мысли, а также играть в видеоигры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Маск планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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