Samsung оценивает нанесенный ущерб как минимум в 233 миллиона долларов.

Бывшего руководителя южнокорейского техногиганта Samsung Electronics Co. подозревают в масштабной краже информации, являющейся коммерческой тайной, пишет Bloomberg.

65-летний подозреваемый, как известно, работал на Samsung 18 лет, а затем перешел в другую неустановленную компанию и работал на нее следующие около 10 лет.

По информации правоохранителей, в 2018-2019 годах он прибегнул к краже коммерческой тайны. Кто пострадал в результате этого прокуратура не уточняет, акцентируя только, что эта компания является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти (Samsung подходит под это описание).

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Этот специалист создал несколько компаний по производству микросхем в Китае и Сингапуре, используя капитал китайских и тайваньских инвесторов, и якобы собирался построить завод по производству микросхем в китайском городе Сиань для тайваньской компании, используя украденную информацию.

По информации южнокорейского СМИ Yonhap, копия завода Samsung по производству микросхем должна была появиться в 1,5 километрах от уже имеющегося предприятия. Тайваньская компания, обещавшая инвестировать более 6 миллиардов долларов в новый завод, не смогла этого сделать. В то же время подозреваемый уже успел воспользоваться крадеными технологиями и начал производить пробные продукты на заводе микросхем в китайском городе Чэнду. Samsung оценивает нанесенный ущерб как минимум в 233 миллиона долларов.

Прокуратура также предъявила обвинения шести другим лицам, которые, по их мнению, были сообщниками.

Война чипов между Китаем и США - что сообщалось

В последнее время напряженность между США и Китаем растет. Вашингтон прибегает к новым шагам по сдерживанию амбиций Китая по производству чипов. Новые инициативы по противодействию экономическому принуждению со стороны Китая накануне обсуждали на саммите "Большой семерки".

После этого китайские власи объявили о запрете на поставки продукции американского производителя микросхем памяти Micron.

На первый значительный шаг Пекина в ответ на экспортный контроль со стороны Вашингтона США отреагировали, заявив, что "не будут терпеть" таких действий.

Bloomberg подчеркивает, что случай с Samsung может может спровоцировать напряженность между Кореей и Тайванем. Обе страны являются центрами производства чипов, и обе поддерживают усилия Вашингтона по сдерживанию амбиций Китая.

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