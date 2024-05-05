Пока такое исследование еще не было подтверждено экспертами.

Ученым из Японии удалось впервые в мире успешно пересадить почечную ткань между плодами крыс, когда они еще находились в матке. Исследование еще должно пройти экспертную оценку, однако авторы говорят, что оно является первым шагом на пути, который может привести к будущей ксенотрансплантации in-utero у людей. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в научном журнале Nature, передает IFL Science.

"Исследование было сосредоточено на неонатальном состоянии под названием "последовательность Поттера", которое может возникнуть, когда вокруг плода не хватает амниотической жидкости, окружающей плод во время его роста. Среди многих возможных симптомов, почки могут сильно пострадать, вызывая заболевания или даже препятствуя их развитию", - говорится в материале.

Авторы исследования объяснили, что дети, которые рождаются с такими проблемами, в основном не живут настолько долго, чтобы их можно было вылечить диализом, из-за чего нужно найти способ сделать это, пока они не станут более взрослыми для инвазивного лечения. Ученые надеются, что трансплантация эмбриональных свиных почек человеческим плодам в один день может стать таким решением, однако такой подход является очень экспериментальным.

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"Наш проект является первым в своем роде", - заверил ведущий автор исследования Такаши Йоку из Школы медицины Университета Дзикэй для журнала Nature News.

"Деликатная процедура включала анестезию беременных крыс и осторожное обнажение матки. Крошечные почки уже были удалены из плодов-доноров и введены через стенку матки примерно на 5 миллиметров под кожу плода-реципиента. Почки были предварительно промаркированы зеленым флуоресцентным белком, чтобы хирурги могли проверить, успешно ли прижилась ткань", - говорится в материале.

Отмечается, что средний показатель успешности трансплантации составил 88%. После операции почки тоже развивались нормально, несмотря на то, что были отделены от мочевыводящих путей крыс, поэтому исследователям пришлось откачивать их вручную.

Также одним из интересных наблюдений было то, что собственные кровеносные сосуды крысы начали расти внутри донорской ткани, что является хорошей новостью, ведь это говорит о возможности отторжения трансплантата.

"В этом случае организм хозяина проникает в орган, и вы это преодолеваете. Это было очень круто", - подчеркнул фетальный хирург Гленн Гарденер, который не участвовал в исследовании, в интервью Nature News.

Такаши Йоку добавил, что следующим шагом исследователей будет получение этического разрешения на проведение экспериментов на людях, однако, вероятно, до этого еще далеко.

Исследование, которое еще не было подтверждено экспертной оценкой, было опубликовано на bioRxiv.

Другие исследования в сфере здоровья

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В свою очередь ученые выяснили, что следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа. Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета, который проводил исследование, отметил, что такое утверждение основывается на результатах многолетних исследований, которые показали, что вирус гриппа постоянно эволюционирует и мутирует.

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