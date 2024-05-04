Украинская изобретательность загнала вражеские корабли на дальнюю морскую базу.

В Черном море из-за угрозы уничтожения кораблей России приходится использовать подводные носители крылатых ракет.

Об этом сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, враг имеет три таких подводных носителя, каждый из которых имеет до четырех ракет, то есть суммарно "это до 12 ракет в них может быть залп".

При этом он добавил, что среди последних трех подтвержденных фактов применения "Калибров" за более чем полгода, два из них были запущены с подводных лодок. "Враг прекрасно понимает, что вывести в акваторию надводные корабли очень опасно, поэтому он изобрел такой единственный способ хоть какая-то применять морские платформы - сами носители подводные. Однако тактико-тактические характеристики тех ракет, которые они используют - "Калибры", не являются на самом деле теми, которые гарантируют поражение 100%. 5 из 6 последних ракет были сбиты. Попутно они чаще применяют мобильные платформы именно наземные, в первую очередь "Искандер" или противокорабельные системы "Бал" и "Бастион", а это ракеты "Оникс" и Х-35", - рассказал Плетенчук.

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Он отказался раскрывать детали относительно способа и средств противодействия, потому что это всегда и является частью соревнования изобретательности и технологий с врагом. При этом подчеркнул, что во время войны, особенно на море, Украина показала достаточно высокий уровень изобретательности, потому что фактически враг вынужден прятаться на своей дальней морской базе. "Мы не можем раскрывать подробностей относительно способов уничтожения вражеской техники, особенно, когда таких прецедентов на данный момент еще не было. Один из носителей был уничтожен непосредственно во время докового ремонта. Я всегда подчеркиваю, что подводная лодка не живет под водой как Губка Боб. Она все же находится в пункте базирования в надводном положении и конечно, что в этот момент она такая же цель, как и остальные надводные корабли", - подчеркнул Плетенчук.

Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ

С начала полномасштабной войны Украина уничтожила ряд кораблей Черноморского флота РФ. В частности, была уничтожена подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была носителем ракет "Калибр".

Общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года составили 26 кораблей/катеров и одну субмарину.

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