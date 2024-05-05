В кабине за действиями ИИ наблюдал лично министр ВВС США.

В США успешно испытали искусственный интеллект (ИИ) для управления боевым самолетом. Как сообщает Associated Press, министр ВВС Фрэнк Кендалл находился в кабине F-16, который самостоятельно провел тренировочный бой вблизи авиабазы Эдвардс в Калифорнии.

Отмечается, что США уже давно работают над внедрением элементов искусственного интеллекта в военную авиацию. Именно на авиабазе Эдвардс пилоты-испытатели на специальных симуляторах занимаются обучением ИИ управлению боевыми самолетами. Несмотря на то, что технология еще не полностью разработана, Пентагон хочет сформировать флот из 1000 самолетов с системами ИИ: первый из них должен войти в строй к 2028 году.

"Отсутствие этого представляет риск для безопасности. На данный момент мы должны иметь это", - сказал министр в интервью Associated Press после того, как полетал с пилотом-ИИ.

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По словам Кендалла, он увидел достаточно во время своего полета, поэтому готов доверить этому искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения о применении оружия во время войны.

Хотя есть много противников того, чтобы доверять оружие искусственному интеллекту, как отмечает Associated Press, переход авиации США на беспилотные самолеты даст американцам определенное преимущество в случае полномасштабного конфликта с Китаем. Потеря пилота - не только человеческая трагедия, но и экономический ущерб, ведь обучение такого специалиста стоит очень дорого и требует длительного времени.

Кроме того, беспилотные самолеты потенциально могут быть дешевле пилотируемых, отмечает министр Кендалл.

Associated Press отмечают, что Китай тоже работает над созданием боевого ИИ, но пока нет сведений о том, чтобы китайцы перешли к практическим тестам вне компьютерного симулятора.

Отмечается, что первый полет этого специального F-16 с ИИ, названного Vista, состоялся еще в сентябре 2023 года. С тех пор было проведено еще около двух десятков подобных полетов, и ИИ демонстрирует значительный прогресс в обучении. Утверждается, что некоторые версии искусственного интеллекта, которые тестируются на самолете Vista, уже побеждают людей-пилотов в тренировочных воздушных боях.

США ведут гонку в вооружении с Китаем: последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Китае заявили о создании чудо-радара, который легко видит американский стелс-истребитель F-22. Если это действительно так, тогда США теряют важное преимущество над китайской авиацией.

Также мы рассказывали, что США впервые за 40 лет планируют создать новые ядерные боеголовки. Новая боеголовка будет разработана специалистами Лос-Аламосской национальной лаборатории.

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