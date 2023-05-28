США обвиняют Китай в "экономическом принуждении".

Торговая война между Китаем и США набирает обороты. Пекин объявил о запрете на поставки микросхем памяти американского производителя Micron, и в Вашингтоне заявляют, что "не потерпят" таких действий.

Как пишет Reuters, американский министр торговли Джина Раймондо объявила, что США тесно сотрудничают с союзниками для борьбы с таким "экономическим принуждением" со стороны Китая.

"Этому нет каких-либо фактических оснований и это нацелено на одну американскую компанию. Мы рассматриваем это как простое экономическое принуждение, мы не потерпим этого и не думаем, что это приведет к успеху. … Как мы говорили на G7 и как мы постоянно заявляли, мы тесно взаимодействуем с партнерами, решающими эту конкретную проблему и все проблемы, связанные с нерыночной практикой Китая", – сказала Раймондо на брифинге.

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Война чипов между Китаем и США - последние новости

На прошлой неделе власти Китая объявили о запрете на поставки продукции американского производителя микросхем памяти Micron. Это стало первым значительным шагом в ответ на экспортный контроль Вашингтона.

Накануне введения запрета китайский регулятор заявил, что Micron, являющийся крупнейшим производитель чипов памяти в США, не прошел проверку сетевой безопасности.

Запрет был введен на следующий день после того, как лидеры "Большой семерки" на саммите обсудили новые инициативы по противодействию экономическому принуждению со стороны Китая. Президент США Джо Байден на саммите заявлял, что страны G7 не стремятся "отделиться" от Пекина, но хотят "устранить риски и диверсифицировать отношения с Китаем".

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