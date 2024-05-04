Залужный опубликовал первое фото за более чем два месяца

Бывший командующий армией держал информационную тишину с февраля.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в своих соцсетях первое фото за более чем два месяца публичного молчания.

На снимке, который он выложил в Телеграмм, изображена разорванная гильза от пистолетного патрона.

"25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах", - написал Залужный под фото.

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Никаких других объяснений бывший командующий ВСУ не предоставил.

Его предыдущая публикация датирована аж 24 февраля.

Отставка Залужного и новая должность

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего армии на фоне постепенного ухудшения ситуации в битве за Авдеевку. Среди причин своего решения президент назвал провал летнего контрнаступления, постепенную "стагнацию" ситуации на фронте после этого и, как следствие, потребность в изменениях.

В начале марта Владимир Зеленский сообщил, что согласовал кандидатуру Валерия Залужного для назначения послом Украины в Великобритании. Но до сих пор об окончательном назначении официально не сообщалось. Не было официальных сообщений и о том, что Британия согласна принять его в качестве посла Украины.

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