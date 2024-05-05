При этом министр добавил, что, несмотря на масштаб атак, избегать блэкаутов помогает и погода.

Несколько недель назад российские оккупационные войска возобновили массированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Герман Галущенко предположил, почему враг вернулся к террору с приходом тепла.

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, во-первых, это то, что экономика показала рост за этот год стабильной поставки электроэнергии. Возможно, масса других факторов. Условно – саммит мира", – рассказал он в эфире телеканала "Мы - Украина".

При этом министр добавил, что, несмотря на масштаб атак, избегать блэкаутов помогает и погода.

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"Весной, летом у нас есть дополнительный ресурс – это солнце, ветер. Это тот ресурс, который, к сожалению, из-за географических и погодных условий у нас очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему. Плюет есть ряд других мероприятий, о которых я подробно не хотел бы рассказывать", – пояснил Галущенко.

Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ударами Россия повредила половину энергетической инфраструктуры нашей страны. По его словам, баллистические ракеты – настоящий бич этой войны.

Украинцам стоит быть готовыми к отключению света летом. Таким советом поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что чаще всего потребление электроэнергии растет в июле и августе – оно увеличивается на 20% или даже на 30%.

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