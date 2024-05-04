Кремль откровенно пытается подчеркнуть мнимую параллель между Второй мировой войной и "СВО".

К 9 мая Владимир Путин устроил в Москве громко распиаренную пропагандой выставку захваченной в Украине западной техники - уцелевшей и уничтоженной. Западные СМИ увидели в этом четкий сигнал от Кремля.

На выставке было представлено более 30 единиц военной техники из 12 стран, обозначенные флагами стран происхождения. Среди них американский танк Abrams, боевая машина пехоты M2 Bradley, немецкий танк Leopard 2, британские бронированные машины Husky и Mastiff, а также американские гаубицы.

"Россия организовала месячную выставку трофейной военной техники с войны в Украине с сообщением, что, даже когда она борется со всем "коллективным Западом", победа неизбежна. (...) Путин пытается приравнять лидеров Украины к нацистам Второй мировой войны и изобразить Россию как нацию, которая спасает мир своей "специальной военной операцией", - пишет Washington Post.

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Британская BBC соглашается с мнением, что Кремль явно пытается провести параллели с войной СССР против нацистской Германии и выставить Россию в текущей войне жертвой нападения из-за рубежа. Но еще одной целью, по мнению издания, является попытка дополнительно демонизировать Запад в сознании россиян.

Обозреватель российско-украинской войны Алекс Кокчаров, который работает в Лондоне, обратил внимание на то, что посмотреть на захваченную западную технику в Москве пришли тысячи людей. "Прекратите говорить, что это "война Путина". К сожалению, это война России", - написал он в соцсети Х.

В целом западные обозреватели признают крайне циничными и лживыми попытки Владимира Путина провести параллель между СССР как жертвой агрессии гитлеровской Германии и Россией как жертвой мнимой агрессии со стороны "коллективного Запада" в лице Украины.

Полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер указал на один исторический казус, о котором забывает Путин, выводя такие параллели. В своем профиле в Х он ретвитнул видео военного парада на Красной площади в Москве 1 мая 1941 года.

"В Европе война, тысячи погибших, миллионы разрушенных домов. На Красной площади парад принимает Сталин. Союзники из Третьего рейха приглашены как гости", - говорится в аннотации к видео.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупационные войска захватили село Архангельское Донецкой области. Потерю села подтверждает мониторинговый проект DeepState, который изучает ситуацию на фронте по фото и видео.

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