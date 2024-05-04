Вопреки ожиданиям пропагандистов, николаевский мужчина заявил, что тут в Россию никто не хочет.

Российская пропаганда снова облажалась, включив в прямой эфир неназванного мужчину якобы из Николаева, который сказал, что "русский мир" в этом городе никто не ждет.

На конфуз обратил внимание журналист Денис Казанский. "Эпичный эфир на российском ТВ. Пропагандисты включили в студию какого-то мужика якобы из Николаева. И этот мужик рассказал им что в Николаеве Россию никто особо не ждет и в Россию не хочет", - написал журналист.

После слов украинца ведущие-пропагандисты поспешили заявить, что им вообще не важно, ждут их или нет. Они даже добавили, что украинцы должны смириться и подстроиться, потому что никуда не денутся.

"Никто уже не говорит ни о каком "освобождении". Прямо признают, что являются оккупантами, цель которых просто подчинить и поработить соседнюю страну", - поделился мнением Казанский.

Российская пропаганда

В кнце апреля на российском телевидении выдали новую дичь о 10-летних детях в Мариуполе. Роспропаганда заявила, что украинские дети якобы ходили по оккупированному городу и убивали ножами российских оккупантов. Пропагандистка на видео убеждает, что 10-летний украинские дети якобы втыкали ножи "ровно в печень под бронежилеты".

Вас также могут заинтересовать новости: