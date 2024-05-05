Он отметил, что враг несет огромные потери в личном составе и технике.

Основной ресурс российского диктатора Путина – российское общество, и именно это позволяет России вести войну на истощение. Они теряют десятки тысяч людей, но продвигаются вперед на 200-300 метров.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Денис Попович. Главная угроза заключается в том, что на новом этапе войны количество может перерасти в качество.

"Для них люди – это топливо войны, они их вбрасывают пока возможно. Сейчас в РФ происходят определенные процессы. Там не будет объявлена мобилизация в том классическом виде, как мы ожидаем, что Путин выйдет и объявит. Усиливаются соответствующие меры – людям обещают большие "плюшки", увеличивается единовременная выплата и зарплата за нахождение в зоне так называемой "СВО". Здесь надо понимать, те финансовые условия, которые были раньше, уже не устраивают, надо повышать деньги, чтобы люди захотели туда идти. Поскольку деньги у РФ есть, если надо будет повышать еще, они будут это делать", – акцентировал эксперт. Видео дня

В войне на истощение, россияне пытаются задавить Украину ресурсом, в частности, человеческим. И, по словам Поповича, "масса решает".

"Благодаря этой массе человеческого ресурса, они могут пока продвигаться вперед. Медленно, с большими потерями, по 100-200 метров определенных поселков. Но таким образом они сейчас будут действовать", – подчеркнул он.

При этом Россия несет огромные потери как в личном составе, так и в военной технике. По данным западных специалистов по разведке на основе открытых источников, соотношение человеческих потерь – один к трем.

"Так примерно идет и в разных типах техники. Начиная с танков и заканчивая вражескими гольф-карами, которыми они атакуют из-за недостатка техники, чтобы наступать. Они используют сейчас все, что угодно, для того, чтобы продвигаться. Заходят в село, разбиваются на маленькие группы по три человека в каждой, таким образом пытаются растягивать нашу оборону и брать количеством", – пояснил Попович.

Самое активное количественное наступление человеческим ресурсом россияне ведут на Востоке Украины. К тому же, там они пытаются реализовать свое преимущество в воздухе.

"Безусловно, авиация, корректируемые авиационные бомбы. Плюс они нас существенно перестреливают сейчас по артиллерийским средствам. Городские застройки превращаются в обломки и щебень, которые невозможно удерживать, потому что там невозможно сражаться. И таким образом они продвигаются вперед. Так сказать, это преимущество в живой силе и огневое. Соответственно, нам нужно оружие, которое могло бы это уничтожать", – акцентировал он.

Относительно угроз нового этапа войны с расширением действий врага на Сумщину и Харьковщину, Попович отметил, что украинские военные и представители разведки говорили именно о российских операциях отвлекающего маневра.

"Речь не идет о наступлении на Сумы и Харьков. Речь идет об операциях отвлекающего маневра, для того чтобы оттянуть наши войска от тех областей и направлений, где они действительно нужны. Они могут зайти, как это, допустим, делал РДК в свое время на Брянщине и Белгородщине. Нам, чтобы их отбить, надо будет стянуть резервные войска в то место, а значит – не будет резервов на том участке фронта, где они нужны. РФ на этих участках фронта начнет атаковать активнее. Это и называется расширение действий. Но ни один из этих сценариев пока не предусматривает – об этом говорят и наши военные, и должностные лица – захват Харькова. У них на это не хватает сил, нет войск", – подчеркнул эксперт.

Попович добавил, что существуют два основных риска для Украины на новом этапе войны. Первый – дефицит людей для ротаций и пополнения наших бригад и резервов.

"Если РФ расширит боевые действия и начнет заниматься диверсионной деятельностью, рейдовыми действиями в Харьковской и Сумской областях, это означает отвлечение резервов, их будет еще меньше. Второе – оружие, прибытия которого мы еще ожидаем. Пока нет свидетельств, что оно начало поступать в больших масштабах. Есть по-прежнему нехватка оружия, чем россияне пользуются", – отметил он.

РФ адаптировала армию к войне на истощение

Разведка Великобритании заявила, что Россия адаптировала свою армию к ведению войны на истощение. Оккупанты полагаются не на качество действий, а на количество солдат. Эта стратегия, вероятно, будет продолжаться в течение войны и будет иметь долговременные последствия для российской армии.

В то же время британская разведка прогнозирует рост российских потерь в ближайшие два месяца из-за их наступательных операций. По данным разведчиков, общее число российских потерь с начала полномасштабного вторжения составляет более 465 тысяч.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украину ожидает новый этап войны с Россией, ведь враг планирует расширить наступательные действия. По его словам, наше государство прошло довольно сложный и жесткий путь, но много препятствий еще впереди. Все их придется преодолеть, чтобы завершить войну на справедливых для Украины условиях.

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