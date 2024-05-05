В частности, важным моментом является подготовка людей, которые будут заниматься обслуживанием этих самолетов.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, какие факторы влияют на процесс передачи Украине многоцелевых истребителей F-16.

"Как минимум, есть три или даже четыре страны, которые способны в ближайшее время поставить условно по 6 самолетов. По нашим стандартам это две эскадрильи, по НАТОвским – 1,5 эскадрильи. Второй момент – сколько наших пилотов уже готовы летать на этих самолетах. Обычно используется коэффициент 1,5. Берется количество самолетов, умножается на этот коэффициент, и получается количество летчиков, которое необходимо. Получается, что на 24 самолета надо 36 летчиков, у нас выходит меньше, к сожалению", – подчеркнул он в интервью УНИАН.

Кроме того, эти самолеты надо обслуживать. По словам Криволапа, на 1 час полета F-16 необходимо 16 часов его обслуживания после полета.

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"Это не ремонты, не регламенты, а просто посмотреть, все ли там в порядке. И в эти 16 часов этим должны заниматься люди, которые понимают, что они будут делать. Это не ходить вокруг самолета, не перекуры, не анекдоты – это реальная работа на 16 часов", – отметил он.

Для того, чтобы подготовить людей, которые будут знать, куда им смотреть, как устранять неполадки, надо значительно больше времени, чем на подготовку пилотов, добавил Криволап.

"У летчиков отрабатываются нейро-физиологические реакции – полный автоматизм, когда думать вредно. Они должны, как говорится, на автопилоте действовать, потому что думать там некогда. А технарям надо думать, разбираться. Все мануалы написаны не на простои разговорном или даже литературном и техническом английском, а очень специфическом английском, в котором есть куча сокращений. Для того, чтобы обслуживать такие сложные системы, как самолет, тебе надо автоматически понимать, что это за сокращения, какие там есть тонкости, и что надо делать", – объяснил специалист.

Третий аспект заключается непосредственно в инфраструктуре – аэродромах. Этот фактор делится на еще два аспекта, и один из них – аэродромное оборудование.

"Стремянки, подъемники, какие-то спринцовки, шприцы для закачки масла и так далее – это все должно быть у тебя под рукой. Далее. Самолеты будут размещены на нескольких аэродромах. То есть все это оборудование должно быть у тебя на всех аэродромах. Соответственно, там должны быть люди, которые будут "командовать" этими шприцами", – продолжил Криволап.

Второй инфраструктурный аспект, по словам эксперта, заключается в том, где самолеты прятать, как их защищать. Он напомнил, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорил, что строятся подземные хранилища.

"Их надо построить так, чтобы бронебойными ракетами самолет нельзя было достать. Кроме того, все равно надо делать достаточно надежную систему ПВО на этих аэродромах прежде всего от баллистики. Сколько необходимо комплексов Patriot или SAMP/T, чтобы защитить эти аэродромы?!" – говорит Криволап.

Последний аспект заключается в модификации этих самолетов – в частности, стоят ли там современные радары.

"В бельгийских и норвежских стоят довольно старые радары, потому что у них очень хорошо работает связка с AWACS – самолетами дальней радиолокационной разведки. Тогда слабенький радар значения не имеет. У нас теоретически возможна поддержка со стороны американских AWACS, но они все равно будут не очень близко к нам. Они не дадут необходимой точности для тех же систем наведения F-16, тех же ракет. То есть без хороших радаров и соответствующих ракет F-16 будет противопоказано приближаться к линии боевого соприкосновения", – подчеркнул Константин Криволап.

Авиаэксперт отметил, что не случайно сейчас очень много ATACMS используются для того, чтобы поражать прежде всего средства ПВО.

"Если посмотреть, то концентрация усилий ГУР и СБУ сейчас в основном на НПЗ и радарах. Это зачистка и подготовка к передаче F-16. Это вселяет надежду, что после Пасхи и значительно раньше Нового года действительно появятся F-16", – констатировал он.

F-16 для Украины: последние новости

Поставленные Украине в будущем истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer. Депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллу заявил, что проводится работа по адаптации бомб к этим самолетам.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что после того, как F-16 поступят в Украину, первый их боевой вылет будет зависеть от оперативной обстановки. При этом он подчеркнул, что еще готовится наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание.

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