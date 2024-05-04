По словам Подоляка, все эти ордера нужны исключительно для российской пропаганды.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Это "решение" в эфире телеканала "Мы - Украина" прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, реагировать на это надо как на "классический российский анекдот".

"Здесь нет никакой юридической составляющей. Нет никаких розысков, никаких уголовных дел. Юрисдикция Российской Федерации не является действующей на сегодняшний день. Я даже скажу шире, что на сегодняшний день не является действующим человек по фамилии Путин. Говорить о его легитимности, его юридической состоятельности сегодня нет смысла. Тем более нет смысла говорить об ордерах, которые они выдают, и так далее", – заявил он. Видео дня

По его словам, все эти ордера нужны исключительно для российской пропаганды, чтобы показывать, как они "ведут эффективную борьбу с Украиной в этом контексте".

РФ объявляет в розыск украинское военно-политическое руководство

Объявление в розыск президента Зеленского – далеко не первый подобный шаг РФ. Так, в конце декабря 2023 года Россия объявила в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Произошло это после того, как было сообщено об успешном уничтожении российского большого десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии (Крым).

Ранее в РФ объявили в розыск главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Еще в мае 2023 года РФ объявила в розыск тогда еще главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое же решение было принято в отношении нынешнего главнокомандующего, который тогда занимал должность командующего Сухопутными войсками, – Александра Сырского.

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