Пасха - один из самых важных христианских праздников. Он символизирует победу жизни над смертью через веру в воскресение Спасителя. В этот праздничный день верующие посещают литургию и поздравляют друг друга с Христовым Воскресением словами: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!". Мы подготовили красивые открытки и поздравления к празднику, которыми можно поделиться с близкими. Мир вам и вашему дому!
Христос воскрес - поздравления в прозе
Мои искренние поздравления с праздником Пасхи! Пусть Господь осветит ваш путь, наполнив жизнь светом и радостью. А каждый момент напоминает вам о том, что жизнь полна невероятных чудес. Христос воскресе!
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Поздравляю с праздником Воскресения Христова! Желаю вам Божией благодати в этот и все последующие дни. Пусть благословение снизойдет на вашу семью, а Господь дарует крепкое здоровье и долгую жизнь. Мира и счастья вашей семье!
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В этот светлый праздник весь мир наполняется светом и теплом. Пусть они пронизывают и вашу жизнь, даруя силы и терпение для укрепления духа и праведной жизни. Со светлой Пасхой!
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Христос воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия.
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С сердечным трепетом поздравляю с великим праздником Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!
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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности!
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Пусть в сердце царит лишь свет, в доме - уют и благополучие, у близких - крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха - день, когда, казалось бы, невозможное может стать явью, поэтому не переставай верить. С праздником!
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Поздравляю с Пасхой и говорю радостно - Иисус Воскрес! Так пусть и твое сердце возрадуется, пусть добрая надежда и верное счастье войдет в твой дом, пусть будет чистым и великим этот праздник, пусть помогает тебе Бог в благих делах и целях. Желаю крепкого здоровья, настоящей любви и мира.
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Будьте здоровы, живите в мире, отмечайте святую Пасху и пусть этот день станет самым светлым днем в этом году. Христос Воскресе!
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Ароматом свежей пасхи, целебным и милостивым звоном колоколов, ясным светом пусть наполнится дом ваш в этот великий праздник. Мира семье вашей, здоровья и крепости духа, незыблемой веры. Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой!
Христос воскрес 2024 - пожелания в стихах
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.
Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!
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Звон колокольный слух ласкает,
И небо брезжит синевой,
Святая Пасха наступает,
И я желаю в день такой,
Чтобы Господь хранил незримо
От неурядиц, злых людей,
А счастье, что необходимо,
В твою жизнь ворвалось скорей!
***
Христос Воскрес!
Сегодня праздник,
От земли и до небес,
Сегодня всем добра желают
И несомненно ждут чудес!
В день Пасхи светлой,
Пусть не будет зла,
Чтоб править в мире,
Лишь доброта могла!
***
С Пасхой светлой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.
Ангел пусть оберегает,
Жизнь, здоровье сохраняет.
Луч пусть светит вам с небес.
С праздником! Христос воскрес!
***
Христос Воскрес!
Храни вас Бог,
Пусть небеса пошлют вам счастье,
Ненастье пусть обходит дом
Во всем вам Божьего участья.
Здоровья вам на все года,
Тепла, улыбок и покоя,
Пусть не приходит к вам беда,
И Бог достаток ваш утроит.
Христос воскрес,
Вам говорим,
Желаем мира и любви!
Христос воскрес на украинском - стихи
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю я зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
Христос воскрес! Усі разом мерщій заспіваймо.
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині -
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес -
Христос воскрес!
Христос воскрес!
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"Христос воскрес!" - десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" - лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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Хай Вам Христос із небес
Ласку дарує й опіку.
В щасті живіть увесь вік,
Зичимо літ без ліку!
Хай будуть щасливими рід Ваш і дім.
А з Вами - і вся Україна. Христос воскрес!
Картинки Христос воскрес
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Христос воскрес - картинки українською мовою
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Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 - какие будут праздники в этом месяце по старому и новому стилю.