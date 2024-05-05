"Мир вам!" - пожелайте в этот праздничный день родным и близким самого главного. Христос воскрес!

Пасха - один из самых важных христианских праздников. Он символизирует победу жизни над смертью через веру в воскресение Спасителя. В этот праздничный день верующие посещают литургию и поздравляют друг друга с Христовым Воскресением словами: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!". Мы подготовили красивые открытки и поздравления к празднику, которыми можно поделиться с близкими. Мир вам и вашему дому!

Христос воскрес - поздравления в прозе

Мои искренние поздравления с праздником Пасхи! Пусть Господь осветит ваш путь, наполнив жизнь светом и радостью. А каждый момент напоминает вам о том, что жизнь полна невероятных чудес. Христос воскресе!

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Видео дня

Поздравляю с праздником Воскресения Христова! Желаю вам Божией благодати в этот и все последующие дни. Пусть благословение снизойдет на вашу семью, а Господь дарует крепкое здоровье и долгую жизнь. Мира и счастья вашей семье!

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В этот светлый праздник весь мир наполняется светом и теплом. Пусть они пронизывают и вашу жизнь, даруя силы и терпение для укрепления духа и праведной жизни. Со светлой Пасхой!

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Христос воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия.

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С сердечным трепетом поздравляю с великим праздником Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!

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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности!

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Пусть в сердце царит лишь свет, в доме - уют и благополучие, у близких - крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха - день, когда, казалось бы, невозможное может стать явью, поэтому не переставай верить. С праздником!

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Поздравляю с Пасхой и говорю радостно - Иисус Воскрес! Так пусть и твое сердце возрадуется, пусть добрая надежда и верное счастье войдет в твой дом, пусть будет чистым и великим этот праздник, пусть помогает тебе Бог в благих делах и целях. Желаю крепкого здоровья, настоящей любви и мира.

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Будьте здоровы, живите в мире, отмечайте святую Пасху и пусть этот день станет самым светлым днем в этом году. Христос Воскресе!

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Ароматом свежей пасхи, целебным и милостивым звоном колоколов, ясным светом пусть наполнится дом ваш в этот великий праздник. Мира семье вашей, здоровья и крепости духа, незыблемой веры. Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой!

Христос воскрес 2024 - пожелания в стихах

С Христовым Воскресеньем,

С великим светлым днем!

Любви, удачи, счастья,

Чтоб искупаться в нем.

Дел праведных и чистых,

Дорог всегда прямых,

Всех благ земных на свете.

И пусть Господь хранит!

***

Звон колокольный слух ласкает,

И небо брезжит синевой,

Святая Пасха наступает,

И я желаю в день такой,

Чтобы Господь хранил незримо

От неурядиц, злых людей,

А счастье, что необходимо,

В твою жизнь ворвалось скорей!

***

Христос Воскрес!

Сегодня праздник,

От земли и до небес,

Сегодня всем добра желают

И несомненно ждут чудес!

В день Пасхи светлой,

Пусть не будет зла,

Чтоб править в мире,

Лишь доброта могла!

***

С Пасхой светлой поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб душа всегда была

Света Божьего полна.

Ангел пусть оберегает,

Жизнь, здоровье сохраняет.

Луч пусть светит вам с небес.

С праздником! Христос воскрес!

***

Христос Воскрес!

Храни вас Бог,

Пусть небеса пошлют вам счастье,

Ненастье пусть обходит дом

Во всем вам Божьего участья.

Здоровья вам на все года,

Тепла, улыбок и покоя,

Пусть не приходит к вам беда,

И Бог достаток ваш утроит.

Христос воскрес,

Вам говорим,

Желаем мира и любви!

Христос воскрес на украинском - стихи

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю я зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! Усі разом мерщій заспіваймо.

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині -

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес -

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

"Христос воскрес!" - десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" - лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Хай Вам Христос із небес

Ласку дарує й опіку.

В щасті живіть увесь вік,

Зичимо літ без ліку!

Хай будуть щасливими рід Ваш і дім.

А з Вами - і вся Україна. Христос воскрес!

Картинки Христос воскрес

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Христос воскрес - картинки українською мовою

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Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 - какие будут праздники в этом месяце по старому и новому стилю.

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