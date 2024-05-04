За растениями, о которых расскажет специалист, не нужно так много ухаживать, как за цветами.

Обычно для красивого вида сада люди используют цветы, однако многие листопадные растения могут превзойти растения с цветным цветением. Джессика Дамиано, которая пишет регулярные колонки о садоводстве, рассказала для The Independent о растениях, которые станут украшением для вашего сада.

Известно, что лиственные растения не вянут, а также не покрываются воском и не имеют ограниченного периода цветения. Также многие из них могут украсить места в тени, где не достаточно солнечного света для цветов. Кроме того, за ними нужно не так много ухаживать, ведь их не нужно обрезать или удалять им мертвые ветви, чтобы они продолжали цвести и иметь лучший вид.

"Лиственные растения могут добавить глубины, текстуры и контраста клумбам и контейнерам, служа фокусом или фоном для других растений. Существует много видов, разновидностей и культиваров на выбор. Все эти многолетние растения можно использовать как однолетние за пределами их зон выносливости, за исключением декоративных трав, высаживать которые на один сезон, скорее всего, будет непрактично и слишком дорого", - отметила она. Видео дня

Эксперт посоветовала обратить внимание на такое растение, как гейхера, она также известна как коралловые колокольчики, которая имеет вид сердцевидных или округлых листьев. Гейхера может быть разных цветов: от зеленого до бордового, красного и фиолетового.

Также свой сад можно украсить буглосом сибирским. Это красивое лиственное растение, которое хорошо подходит для почвопокровных растений.

"Среди вариантов - "Джек Фрост", сорт, который может похвастаться серебристыми листьями, приятно контрастирующими с окружающей зеленью, и "Бубновый валет", который имеет гигантские, перекрывающие сердцевидные листья с темно-зелеными прожилками", - добавила Дамиано.

Кроме того, если высадить полынь, то она придаст серебристый оттенок клумбам, благодаря чему растения могут "светиться" под лунным светом. Также это растение устойчиво к выеданию оленями и кроликами.

Также эксперт советует использовать для украшения своего сада такое растение как "ангельские крылья". Они известны своими узорчатыми листьями в форме наконечника стрелы и могут вырастать до двух футов в высоту.

"Каждое растение выпускает вверх отдельные листья розового, красного, белого и/или зеленого цвета, их жилки и, часто, цветные края освещают частично затененные места", - объяснила специалист.

В свою очередь розовая трава Мули, которая происходит из восточной части Северной Америки, осенью привлекает своими розовыми воздушными соцветиями, которые фактически являются цветами.

Также можно добавить тропического колорита клумбам с помощью растения "Черная магия" (Colocasia). К середине сезона оно быстро вырастает до 3-5 футов в высоту. Она имеет почти черный, насыщенно-фиолетовый цвет. Садоводы могут выкапывать и хранить его клубни осенью, чтобы потом снова высадить следующей весной.

Другие советы в сфере садоводства

Известно, что в мире садоводства существует большое количество различных видов удобрения. Специалисты рассказали, когда и как лучше вносить суперфосфат.

Известно, что суперфосфат - это удобрение, которое содержит фосфор и другие питательные элементы, способствующие росту растений и повышению урожайности. В основном оно используется в сельском хозяйстве для улучшения плодородия почвы.

Также стало известно, что одной из самых частых причин, почему не цветет орхидея и сбрасывает бутоны - это неправильные условия роста. Это означает, что растение не любит сквозняки, низкую освещенность, прямые солнечные лучи, сухой воздух и резкую смену температуры.

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