Обычно для красивого вида сада люди используют цветы, однако многие листопадные растения могут превзойти растения с цветным цветением. Джессика Дамиано, которая пишет регулярные колонки о садоводстве, рассказала для The Independent о растениях, которые станут украшением для вашего сада.
Известно, что лиственные растения не вянут, а также не покрываются воском и не имеют ограниченного периода цветения. Также многие из них могут украсить места в тени, где не достаточно солнечного света для цветов. Кроме того, за ними нужно не так много ухаживать, ведь их не нужно обрезать или удалять им мертвые ветви, чтобы они продолжали цвести и иметь лучший вид.
"Лиственные растения могут добавить глубины, текстуры и контраста клумбам и контейнерам, служа фокусом или фоном для других растений. Существует много видов, разновидностей и культиваров на выбор. Все эти многолетние растения можно использовать как однолетние за пределами их зон выносливости, за исключением декоративных трав, высаживать которые на один сезон, скорее всего, будет непрактично и слишком дорого", - отметила она.Видео дня
Эксперт посоветовала обратить внимание на такое растение, как гейхера, она также известна как коралловые колокольчики, которая имеет вид сердцевидных или округлых листьев. Гейхера может быть разных цветов: от зеленого до бордового, красного и фиолетового.
Также свой сад можно украсить буглосом сибирским. Это красивое лиственное растение, которое хорошо подходит для почвопокровных растений.
"Среди вариантов - "Джек Фрост", сорт, который может похвастаться серебристыми листьями, приятно контрастирующими с окружающей зеленью, и "Бубновый валет", который имеет гигантские, перекрывающие сердцевидные листья с темно-зелеными прожилками", - добавила Дамиано.
Кроме того, если высадить полынь, то она придаст серебристый оттенок клумбам, благодаря чему растения могут "светиться" под лунным светом. Также это растение устойчиво к выеданию оленями и кроликами.
Также эксперт советует использовать для украшения своего сада такое растение как "ангельские крылья". Они известны своими узорчатыми листьями в форме наконечника стрелы и могут вырастать до двух футов в высоту.
"Каждое растение выпускает вверх отдельные листья розового, красного, белого и/или зеленого цвета, их жилки и, часто, цветные края освещают частично затененные места", - объяснила специалист.
В свою очередь розовая трава Мули, которая происходит из восточной части Северной Америки, осенью привлекает своими розовыми воздушными соцветиями, которые фактически являются цветами.
Также можно добавить тропического колорита клумбам с помощью растения "Черная магия" (Colocasia). К середине сезона оно быстро вырастает до 3-5 футов в высоту. Она имеет почти черный, насыщенно-фиолетовый цвет. Садоводы могут выкапывать и хранить его клубни осенью, чтобы потом снова высадить следующей весной.
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