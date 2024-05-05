Украинские воины уничтожили почти все дроны, которые ночью противники запустили по нашей земле, поделился командующий Воздушными силами.

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 5 мая (в этот день отмечается Пасха 2024), выпустили десятки дронов по материковой части Украины.

Противники запустили 24 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, районы запусков дронов - крымский мыс Чауда, а также Курская область России, сообщил генерал-лейтенант, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram. По его сведениям, в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ликвидировано 23 дрона-убийцы.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - добавил генерал-лейтенант.

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Россияне часто запускают по Украине беспилотники и ракеты, в результате вражеских атак есть много жертв, пострадавших и разрушений. В частности, в ночь на 4 мая враг из Белгородской области бил по украинской земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и запустил 13 ударных дронов типа Shahed-131/136. Николай Олещук написал, что все беспилотники противника ликвидированы.

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупреждал, что россияне на Пасху 2024 могут "поздравить" граждан Украины - осуществить массированные ракетные удары и провокации.

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