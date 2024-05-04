Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов.

В Украине запустили единый портал автобусных перевозок. Об этом сообщили в Министерстве восстановления.

Отмечается, что уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов.

"Среди них как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы. Сейчас ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков к порталу", - рассказали в ведомстве.

Там также порекомендовали перевозчикам присоединиться к порталу. В частности, в первую очередь это "бесплатная возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами".

"Это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить маршрут, расписание движения и приобрести билеты непосредственно на сайте перевозчика. Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в портал", - говорится в сообщении.

Пассажирские перевозки в Украине - последние новости

"Укрзализныця" резко нарастила дальние перевозки пассажиров. Как сообщили в компании, в январе-апреле 2024 года "Укрзализниця" перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, или на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период (6,78 млн).

Больше всего пассажиров было перевезено между Киевом и Львовом (412 тысяч), Киевом и Днепром (255 тысяч) и Киевом и Харьковом (237 тысяч).

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