Раз в несколько лет во льдах близ Антарктиды появляэтся огромная дыра, которая беспокоила ученых десятилетиями.

Ученые смогли разгадать причины появления огромной полыньи во льдах вокруг Антарктиды, которая вот уже полвека сбивала с толку специалистов. Речь идет о так называемой Великой полынье Уэдделла в море Уэддела.

Впервые полынью посреди сплошных льдов заметили в 1970-х, когда американские метеорологические спутники начали постоянно отслеживать ситуацию с антарктическими льдами. Появление полыньи фиксировали ежегодно с 1974 по 1976 год, а после – эпизодически раз в несколько лет и, как правило, она была минимального размера.

Последнее полноценное формирование полыньи зафиксировали в 2016 и 2017 годах. И хотя в этот раз она была меньше, чем в 1970-х, площадь дыры во льдах была впечатляющей: около 80 тысяч квадратных километров, что примерно эквивалентно площади двух Швейцарий. В следующие годы полынья снова не появлялась.

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Международная группа исследователей смогла найти объяснение столь странному природному явлению. Результаты опубликованы в научном журнале Science Advances.

Авторы работы проанализировали сразу несколько различных пакетов данных: спутниковые оптические и радарные снимки, датчики океанических научных буев и даже метки на морских животных. Выяснилось, что появление полыньи – это результат стечения сразу несколько совершенно разных факторов в одной точке пространства и времени.

Ключевую роль в процессе формирования Великой полыньи в море Уэддела играет Экмановский перенос – эффект движения водных масс под углом к направлению ветра, обусловленный вращением планеты. Причем Экмановский перенос продолжает действовать даже под поверхностью антарктических льдов.

Вторым важным фактором оказался ландшафт океанического дна в море Уэдделла – подводного плато с небольшими пологими пиками. Ну, и третий фактор – это сами ветра, которые приводят в движения водную массу, и уже затем она подвергается Экмановскому переносу. Также свою роль играют разница температур "местной" и гонимой ветром воды, ее соленость и прочие факторы.

В итоге, когда Экмановский перенос накладывается на "нужное" направление ветров близ Антарктиды (а в разные годы ветер может дуть немного по-разному), гонимое ветром движение воды, уходя под лед, натыкается на подводные горные плато. В результате в районе этого плато образуется подводный вихрь, который усиленно размывает ледяную корку над собой. Так и формируется загадочная Великая полынья Уэдделла.

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