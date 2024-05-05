В Украине на праздник ожидаются температурные контрасты от +14° до +24°.

На Пасху, 5 мая, в Украине будут температурные контрасты. Об этом сообщает Погода УНИАН. Теплее всего будет на западе страны, а самая прохладная погода ожидается в крыму и на юго-востоке.

На западе Украины сегодня будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Воздух тут прогреется до +22°...+22°.

На севере Украины тоже могут быть небольшие дождями. Тут ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут от +19° до +22°.

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На востоке страны будет сухо и довольно солнечно, однако температура не поднимется выше +16°...+18°.

В центральной части Украины также ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, а воздух тут прогреется до +18°...+22°.

Жителей юга Украины ждет сухая и солнечная погода. Температура в течение дня будет от +14° до +18°.

Приметы погоды 5 мая

Если кошка в этот день ест траву, то будет дождь. Если птицы перестали щебетать, то будет гроза. Если дождь идет с небольшими перерывами, то погода ухудшится еще сильнее. Ясный и солнечный день предвещает теплое и урожайное лето, а если в небе сверкают молнии, то будет хороший урожай капусты. По народным приметам, сегодня также нужно обязательно накрыть богатый стол, тогда в доме будет благополучие.

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