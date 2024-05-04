В частности, он упомянул о большой арке, которая обеспечивает проход судов.

Авиационный эксперт Константин Криволап назвал "рецепт" эффективного удара по Крымскому мосту, незаконно построенному российскими оккупантами.

"По образованию я специализируюсь на авиационных двигателях. Но когда я работал на заводе "Антонова", я фактически занимался испытаниями на прочность. За это время я научился смотреть на конструкцию и понимать ее прочность. Что касается Крымского моста, там были разговоры о том, что снизу плавучие грунты. Из-за этого нижнюю часть под мостом очень сильно укрепляли: били сваи, старались бить их глубоко. Дальше – там стоит большая арка, которая обеспечивает проход судов. Самый эффективный удар будет в одну из этих точек", – пояснил он в интервью УНИАН.

Он отметил, что ракет ATACMS для разрушения моста будет недостаточно. В этой ситуации они смогут сделать только перфорацию, но не снести опору.

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"Почему мы все время кричим, что нам нужны ракеты Taurus? Специфика ее боевой части позволяет выполнять работы по разрушению бетона. Но исходя из того, какие нагрузки на этом мосту и какие объемы взрывчатых веществ необходимы для того, чтобы его разрушить, там одним Taurus не обойдешься. ATACMS в этой ситуации сможет сделать только перфорацию, он не сможет снести эту опору. Даже если мы подводными дронами подойдем к этой опоре, там надо организовать направленный взрыв", – добавил Криволап.

Уничтожение Крымского моста

Крымский мост является законной целью для Вооруженных сил Украины. Об этом сказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, Силы обороны Украины имеют право наносить удары по военным логистическим объектам врага во временно оккупированном Крыму, в частности по этому мосту.

Кроме того, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица метко высмеял устойчивость Крымского моста, намекнув, что в 2024 году опоры незаконно построенной переправы окончательно уничтожат.

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