Православная церковь Украины чтит память великомученицы Ирины и иконы Богоматери "Невыпиванная чаша". По старому стилю в праздник сегодня чтят евангелиста Луку, одного из 70 апостолов, ученика апостола Павла.
В этом году на этот день выпадает Пасха 2024. Этот праздник украинцы отмечают всей семьей за богато накрытым столом, на который готовят холодец, колбасы, голубцы, пироги. На десерт выпекают пасхи, а на закуску красят вареные яйца. У наших предков было хорошо развито искусство писанок и различные пасхальные игры с крашанками.
В народный праздник 5 мая наши предки занимались посевами овощей. В первую очередь сажали все разновидности лука, а также культуры, которые имеют луковицы - тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, лилии и т.п. Также в начале мая срезали перья зеленого лука и начиняли пироги. Посаженный сегодня лук даст богатый урожай.
Для крепкого здоровья в праздник 5 мая стоит съесть хотя бы небольшой кусочек сырого лука.
Сегодняшний народный праздник считается удачным днем для сбора лекарственных трав. К этому дню уже цветут мать-и-мачеха, медуница, лекарственная ромашка, барвинок. Также в эту дату можно собирать мяту и цветки жасмина для приготовления чая.
5 мая - знак Зодиака
Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Тельцы. У именинников этого дня открытый, дружелюбный характер. Они обладают отличным воображением и творческим мышлением. Легко решают нестандартные задачи, но часто имеют проблемы с бытом и самодисциплиной. Также у них отменное чувство юмора.
Что нельзя делать 5 мая
Как и в любой другой церковный праздник, на Пасху нельзя сквернословить, ссориться, мстить и завидовать другим людям. Также не стоит заниматься работой по дому.
Нельзя рыбачить в этот день, поскольку в мае у рыбы проходит нерест и рыбалка может нарушить этот процесс.
Нельзя ходить в лес сегодня, поскольку в мае у лесных животных рождается потомство и самки могут быть агрессивными.
По давним народным представлениям беременным женщинам 5 мая нельзя стричь волосы и ногти, а также нельзя есть мясо.
Нельзя чтобы 5 мая в доме были грязными окна, иначе целительный солнечный свет в дом не попадет.
Приметы погоды 5 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Ясная погода 5 мая предвещает хороший урожай в этом году.
- Если день выпал на убывающую луну, то заморозков больше не будет.
- Северный ветер дует - к похолоданию, западный - к дождям.
- Радуга днем появилась - к хорошему урожаю меда на пасеках.
- Кукушка громко поет - к потеплению и сухой погоде.
- Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, то скоро погода испортится.
- Пчелы улетают далеко от ульев - к погожему маю.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.