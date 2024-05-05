Народный праздник 5 мая известен под названиями Пасха, Иринин день, Ирина рассадница, Луков день, Луковый день, Лука Евенгелист.

Православная церковь Украины чтит память великомученицы Ирины и иконы Богоматери "Невыпиванная чаша". По старому стилю в праздник сегодня чтят евангелиста Луку, одного из 70 апостолов, ученика апостола Павла.

В этом году на этот день выпадает Пасха 2024. Этот праздник украинцы отмечают всей семьей за богато накрытым столом, на который готовят холодец, колбасы, голубцы, пироги. На десерт выпекают пасхи, а на закуску красят вареные яйца. У наших предков было хорошо развито искусство писанок и различные пасхальные игры с крашанками.

В народный праздник 5 мая наши предки занимались посевами овощей. В первую очередь сажали все разновидности лука, а также культуры, которые имеют луковицы - тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, лилии и т.п. Также в начале мая срезали перья зеленого лука и начиняли пироги. Посаженный сегодня лук даст богатый урожай.

Видео дня

Для крепкого здоровья в праздник 5 мая стоит съесть хотя бы небольшой кусочек сырого лука.

Сегодняшний народный праздник считается удачным днем для сбора лекарственных трав. К этому дню уже цветут мать-и-мачеха, медуница, лекарственная ромашка, барвинок. Также в эту дату можно собирать мяту и цветки жасмина для приготовления чая.

5 мая - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Тельцы. У именинников этого дня открытый, дружелюбный характер. Они обладают отличным воображением и творческим мышлением. Легко решают нестандартные задачи, но часто имеют проблемы с бытом и самодисциплиной. Также у них отменное чувство юмора.

Что нельзя делать 5 мая

Как и в любой другой церковный праздник, на Пасху нельзя сквернословить, ссориться, мстить и завидовать другим людям. Также не стоит заниматься работой по дому.

Нельзя рыбачить в этот день, поскольку в мае у рыбы проходит нерест и рыбалка может нарушить этот процесс.

Нельзя ходить в лес сегодня, поскольку в мае у лесных животных рождается потомство и самки могут быть агрессивными.

По давним народным представлениям беременным женщинам 5 мая нельзя стричь волосы и ногти, а также нельзя есть мясо.

Нельзя чтобы 5 мая в доме были грязными окна, иначе целительный солнечный свет в дом не попадет.

Приметы погоды 5 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясная погода 5 мая предвещает хороший урожай в этом году.

Если день выпал на убывающую луну, то заморозков больше не будет.

Северный ветер дует - к похолоданию, западный - к дождям.

Радуга днем появилась - к хорошему урожаю меда на пасеках.

Кукушка громко поет - к потеплению и сухой погоде.

Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, то скоро погода испортится.

Пчелы улетают далеко от ульев - к погожему маю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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