Он подчеркнул, что россияне не просто так строят железную дорогу на оккупированных территориях Украины.

Сейчас Крымский мост не представляет критической логистической ценности, есть более приоритетные цели для поражения. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Давайте разделим символизм уничтожения этого моста и его фактическую логистическую ценность. Если подходить с военной точки зрения, то сейчас Крымский мост критической логистической ценности не представляет. Основные вооружения сейчас все-таки идут не через Крымский мост, там идет только незначительная часть. Военные эксперты и аналитики, которые занимались непосредственно вопросами логистики, говорят о том, что в основном все переправляют через паром, а все остальное – через Ростов, Таганрог и так далее", – рассказал он в интервью УНИАН.

По его словам, есть несколько важных логистических точек, которыми пользуются оккупанты: Крымский мост, Джанкой, Токмак (Запорожская область) и Волноваха (Донецкая область).

Видео дня

"Это точки, в которых сходятся все железнодорожные ветки. Если сравнивать приоритетность этих точек, то Крымский мост, по моему мнению, будет занимать четвертое место. Не случайно россияне завершают строительство железной дороги на оккупированной территории, потому что они понимают, что в случае полного перекрытия канала Крымский мост или канала Джанкой их южная группировка останется без ничего. А это Волноваха и Токмак. Куда вы бы били? По Крымскому мосту или же по Токмаку и Волновахе?" – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска захватили село Архангельское Донецкой области, сообщает DeepState. Отмечается, что противник поднял свой флаг в многоквартирной застройке.

Что касается ситуации на передовой, то, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток было зафиксировано 74 боевых столкновения с противником. Только на Авдеевском направлении украинские военные отбили 18 атак. Еще 10 вражеских атак отражено на Бахмутском. Оккупанты атаковали и на других направлениях фронта.

Между тем украинские военные продолжают наносить противнику потери. Так, в Донецкой области защитники из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский самолет Су-25.

Вас также могут заинтересовать новости: