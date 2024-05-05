Ежегодно в мае отмечается День вышиванки, посвященный одному из главных украинских народных символов.

Ежегодно в середине мая украинцы отмечают День вышиванки - яркий и полный традиций праздник, посвященный нашей национальной одежде. История украинской вышиванки насчитывает много столетий, а количество различных узоров и техник невозможно сосчитать. Это торжество любят взрослые и дети, с удовольствием наряжаясь в вышитые рубашки.

День вышиванки 2024 года пройдет во время полномасштабной войны и будет особенно важным. Этот праздник объединяет украинцев, прославляет нашу культуру и опровергает мифы российской пропаганды. Мы расскажем, когда отмечается День вышиванки в Украине 2024 и как появилась народная одежда.

Какого числа День вышиванки

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая.

Как появился День вышиванки

День вышиванки был основан в 2006 году Лесей Воронюк, студенткой Черновицкого университета им. Федьковича. Она предложила студентам выбрать один день и всем вместе прийти на занятия в вышиванке. Сначала в вышитой одежде в университет пришли несколько десятков студентов. Затем к акции присоединились некоторые преподаватели, а с годами праздник становился все более популярным.

В течение нескольких лет День вышиванки в Украине стал очень популярным, а особенно широко отмечался в Черновцах. Датой торжества был выбран третий четверг мая, то есть будний день. Это подчеркивает, что вышиванка может быть обычным повседневным элементом гардероба, а не только праздничной одеждой.

История и узоры украинской вышиванки

Точный период появления украинских вышиванок установить нельзя, но известно, что зачатки этого ремесла существовали за несколько тысячелетий до нашей эры. Археологи находили остатки древней посуды с узорами, похожими на вышиванку.

Искусство вышиванки стремительно развивалось в Киевской Руси. В те времена вышитые рубашки были очень дорогими и доступными только для богачей. Существовали специальные школы вышивальщиц при школах и монастырях, которые в основном работали по заказам знатных особ.

С 17 века искусство вышиванки начало распространяться в народе. Вышивать умела каждая украинка. Девушки вышивали рушники на свою будущую свадьбу и демонстрировали родственникам жениха. Если невеста плохо владела иглой, то её могли посчитать неумелой хозяйкой.

Постепенно вышиванки стали более доступными и всё чаще использовались в быту. Появились не только женские, но и мужские вышитые рубашки. Из украинских классиков вышиванки любил Иван Франко, сочетая их с пиджаками и жупанами. Именно в такой одежде он изображен на купюре 20 гривен.

Украинская вышиванка имеет свои традиционные особенности в разных регионах. К примеру, широко известна полтавская техника вышивки белой нитью по белой ткани. В крымских вышиванках часто используются растительные и цветочные узоры, в черниговских - тонкие и миниатюрные стежки, а в закарпатских - яркие и пестрые разноцветные рисунки.

Как отметить День украинской вышиванки

Лучший способ отметить День вышиванки - надеть национальный костюм на работу или учебу. Цель этого праздника - популяризировать ношение вышивки как повседневного наряда. Поэтому в эту дату принято надевать вышиванку и носить целый день.

Очень популярны в День вышиванки различные конкурсы, выставки, распродажи и мастер-классы, связанные с вышиванки. Дизайнеры демонстрируют коллекции вышитой одежды, а знаменитости наряжаются в национальный наряд. Во время войны на День вышиванки многие мастера продают свою одежду, а вырученные деньги жертвуют на армию.

Вас также могут заинтересовать новости: