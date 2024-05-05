Украинская сторона, возможно, решила поменять пространство на время, считают американские аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты "совершили значительное тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки вблизи Архангельского" в ночь с 3 на 4 мая.

Возможно, это произошло после решения украинской стороны отойти из этого района 3 мая, пишет американский Институт изучения войны (ISW). "...Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись на восточных окраинах Архангельского. ISW оценивает, что захват Россией Архангельского также свидетельствует о том, что российские силы, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (оба к юго-востоку от Архангельского)", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, украинцы, "возможно, решили поменять пространство на время", поскольку ожидают, что скоро на фронт прибудет новая помощи от США.

Видео дня

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Вечером 4 мая аналитики DeepState сообщили, что оккупанты захватили село Архангельское (Донецкая область). По их сведениям, враги подняли свой флаг в многоквартирной застройке.

По мнению военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, противники уже упустили "окно возможностей", которое у них появилось в начале года из-за задержек в поставках нашему государству военной помощи со стороны Штатов.

Стоит отметить, что американские власти в конце апреля приняли закон, в котором на помощь нашему государству выделены десятки миллиардов долларов. Документ подписал Джо Байден. В Пентагоне сообщили, что новая американская помощь скоро будет на украинской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: