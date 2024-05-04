Он ушел в ВСУ в начале года.

Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский, который сменил студию на окопы, рассказал о своем моральном состоянии и самой большой угрозе на фронте.

Мужчина пообщался с подписчиками в Instagram и ответил на популярные вопросы. В частности, Орест назвал, какая сейчас наиболее уязвимая вещь у военных.

"FPV, артиллерия, КАБы, то есть управляемые авиационные бомбы. Дроны полностью изменили ход боевых действий. Теперь уязвима каждая машина", - ответил Дрималовский.

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Поэтому призвал активно донатить и поддерживать защитников всем, чем возможно. Ведь именно помощь неравнодушных украинцев может изменить ситуацию на фронте.

Также несмотря на постоянные обстрелы и риски для жизни, Орест написал, что пытается держаться и описал свое состояние так:

"Как мое моральное состояние? Вопрос, на который я никогда не знаю ответа. По-разному... Бывают абсолютно черные дни, когда хочется только молчать. А бывает, что смешно до слез. Качели! К терапевту пока не обращался, но не исключаю и советую не затягивать, если кому-то тяжело".

К слову, Орест рассказал о своей мобилизации в прямом эфире в феврале этого года. Сначала он прошел военное обучение, а затем отправился на фронт. Позже 29-летний мужчина показал, в каких условиях находится на службе на Донецком направлении.

Напомним, ранее жена военного-актера Дарья Легейда рассказала, о чем не стоит спрашивать у защитников.

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