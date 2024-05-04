Отмечается, что в обед появились кадры ударов по оккупантам в посадках восточнее села.

Российские оккупационные войска захватили село Архангельское Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState. Враг поднял свой флаг в многоквартирной застройке.

"Враг оккупировал Архангельское, подняв свою тряпку в многоквартирной застройке. Кроме того, в обед появились кадры ударов по врагу в посадках восточнее села", – говорится в сообщении.

Видео дня

Аналитики DeepState также добавили карту местности:

Ситуация на фронте

В течение суток на передовой было зафиксировано 74 боевых столкновения с противником. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Только на Авдеевском направлении украинские военные отбили 18 атак.

Кроме того, украинские воины сбили российский Су-25 в Донецкой области, рассказал в вечерней сводке президент Владимир Зеленский. Самолет уничтожили защитники из 110-й отдельной механизированной бригады.

Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов говорит, что Россия пытается "прощупывать" фронт. Украинские военные готовятся к худшему варианту событий, а именно – попытки россиян повторить массовую атаку на разных направлениях фронта.

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