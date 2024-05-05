Ежегодно 5 мая в мире отмечается Международный день акушера, а медики получают поздравления от родных и друзей. Именно эти врачи находятся рядом с роженицами и помогают воплотить в жизнь величайшее чудо на Земле - появление на свет нового человека. Мы собрали красивые поздравления и трогательные пожелания с Днем акушера.
Международный день акушерки - история
Слово "акушерка" в переводе с французского "accoucher" означает "помогать при родах". То есть, медсестра-акушерка - это средний медицинский персонал, который берет анализы, принимает роды и ассистирует врачу, а также ухаживает за роженицами. Идея создания отдельного праздника появилась в 1987 году на конференции Международной ассоциации акушерок в Нидерландах. И через пять лет, с 1992-го, в мире начали отмечать Международный день акушерки - International Day of the Midwife.
С днем акушерки - поздравления и красивые открытки
Акушер, с лица смахнув усталость,
Каждый день рождает чудеса.
Своего ребенка мать дождалась,
На руки возьмет, взглянет в глаза.
В этот день поздравим акушеров,
Все мечты осуществятся пусть,
Счастье и любовь, успех в карьере
Пусть сопутствуют всегда вам. В добрый путь!
***
День акушеров сегодня отметим,
Радостный, светлый и солнечный день.
Видел ты сам, как рождаются дети.
Ты помогал им придти в мир людей.
Пусть же судьба тебя любит, лелеет,
Оберегает от бед, неудач.
Сердце твое теплотою согреет
В миг, когда слышится первенца плач.
***
Миссия ваша совсем не простая —
Детям помочь мир увидеть большой.
Вас, акушерку, тепло поздравляю,
Славно цветите, как вишня весной,
Людям дарить доброту продолжайте
И не болейте совсем никогда.
Не уставайте и не унывайте,
Будьте веселой и бодрой всегда!
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Акушеров я сегодня
Нежно поздравляю.
И здоровых малышей
Вам встречать желаю.
Преклоняюсь перед вами,
Вам цены, родные, нет.
Счастья вам, здоровья только,
Жить богато и без бед.
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В Международный день акушерки от души желаю бравой работы и большой удачи в деятельности, доброй благодарности за чудесных малышей, искренней радости сердца и светлых надежд, верного блага жизни и крепкой любви.
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За вашу посильную помощь при появлении на свет карапузов вас неустанно благодарят новоиспеченные родители, так пусть же в день акушерки все услышанные пожелания сбудутся, а любая работа будет простой и интересной. Здоровья вам, счастья и долгих лет в этой героической профессии!
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С праздником вас, акушеры! Спасибо за вашу работу! Пусть на ваших сменах рождаются только крепкие и здоровые детки, роженицы будут счастливы, а работа - не в тягость. Пусть в собственных семьях будет согласие и счастье!
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С профессиональным праздником вас, дорогие акушерки! Вы помогаете войти в мир новому человеку, за это вам огромное спасибо! Сил вам, терпения, удовлетворения от работы. Пусть с каждым новым криком малыша вы становитесь все счастливее!
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Поздравляю с Международным днем акушеры! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие при родах, лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливы, здоровы, успешны во всех сферах жизни!