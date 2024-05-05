В День акушера поздравьте с профессиональным праздником людей, которые делают родителей счастливыми.

Ежегодно 5 мая в мире отмечается Международный день акушера, а медики получают поздравления от родных и друзей. Именно эти врачи находятся рядом с роженицами и помогают воплотить в жизнь величайшее чудо на Земле - появление на свет нового человека. Мы собрали красивые поздравления и трогательные пожелания с Днем акушера.

Международный день акушерки - история

Слово "акушерка" в переводе с французского "accoucher" означает "помогать при родах". То есть, медсестра-акушерка - это средний медицинский персонал, который берет анализы, принимает роды и ассистирует врачу, а также ухаживает за роженицами. Идея создания отдельного праздника появилась в 1987 году на конференции Международной ассоциации акушерок в Нидерландах. И через пять лет, с 1992-го, в мире начали отмечать Международный день акушерки - International Day of the Midwife.

С днем акушерки - поздравления и красивые открытки

Акушер, с лица смахнув усталость,

Видео дня

Каждый день рождает чудеса.

Своего ребенка мать дождалась,

На руки возьмет, взглянет в глаза.

В этот день поздравим акушеров,

Все мечты осуществятся пусть,

Счастье и любовь, успех в карьере

Пусть сопутствуют всегда вам. В добрый путь!

***

День акушеров сегодня отметим,

Радостный, светлый и солнечный день.

Видел ты сам, как рождаются дети.

Ты помогал им придти в мир людей.

Пусть же судьба тебя любит, лелеет,

Оберегает от бед, неудач.

Сердце твое теплотою согреет

В миг, когда слышится первенца плач.

***

Миссия ваша совсем не простая —

Детям помочь мир увидеть большой.

Вас, акушерку, тепло поздравляю,

Славно цветите, как вишня весной,

Людям дарить доброту продолжайте

И не болейте совсем никогда.

Не уставайте и не унывайте,

Будьте веселой и бодрой всегда!

***

Акушеров я сегодня

Нежно поздравляю.

И здоровых малышей

Вам встречать желаю.

Преклоняюсь перед вами,

Вам цены, родные, нет.

Счастья вам, здоровья только,

Жить богато и без бед.

***

В Международный день акушерки от души желаю бравой работы и большой удачи в деятельности, доброй благодарности за чудесных малышей, искренней радости сердца и светлых надежд, верного блага жизни и крепкой любви.

***

За вашу посильную помощь при появлении на свет карапузов вас неустанно благодарят новоиспеченные родители, так пусть же в день акушерки все услышанные пожелания сбудутся, а любая работа будет простой и интересной. Здоровья вам, счастья и долгих лет в этой героической профессии!

***

С праздником вас, акушеры! Спасибо за вашу работу! Пусть на ваших сменах рождаются только крепкие и здоровые детки, роженицы будут счастливы, а работа - не в тягость. Пусть в собственных семьях будет согласие и счастье!

***

С профессиональным праздником вас, дорогие акушерки! Вы помогаете войти в мир новому человеку, за это вам огромное спасибо! Сил вам, терпения, удовлетворения от работы. Пусть с каждым новым криком малыша вы становитесь все счастливее!

***

Поздравляю с Международным днем акушеры! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие при родах, лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливы, здоровы, успешны во всех сферах жизни!

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