В администрации Байдена предполагают, что это может быть ответом Китая на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии.

Китай ограничил продажу микросхем американской компании Micron, заявив, что это несет "серьезные риски" для кибербезопасности страны.

В то же время, как сообщает Bloomberg, в администрации Байдена предполагают, что это может быть ответом Китая на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии в вопросе уменьшения зависимости от Пекина в критически важных цепочках поставок.

Как говорится в материале, США серьезно обеспокоены решением Китая и взаимодействуют с правительством страны, чтобы донести до него свою позицию.

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Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что действия против Micron противоречат утверждениям Китая о том, что он "открыт для бизнеса и привержен прозрачной нормативно-правовой базе".

В администрации Байдена отметили, что США пытаются лучше понять, что именно влечет за собой это решение. На данный момент Минторг США общается с китайским правительством.

Саммит G7 и ситуация с Китаем

Президент США Джо Байден в рамках саммита "Большой семерки" заявил о том, что G7 не стремится "отделиться от Китая", но стремится "устранить риски и диверсифицировать отношения с Китаем".

Кроме того, лидеры "Большой семерки" также заявили о том, что Китай должен надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины.

В МИД РФ заявили, что встреча G7 носила антироссийский и антикитайский характер.

22 мая 2023 года заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии из-за "ажиотажа вокруг вопросов, связанных с Китаем" на саммите "Большой семерки". В Пекине увидели угрозу в том, что Япония участвовала в G7. Токио обвинили в нарушении договоров с Пекином.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что политика страны в отношении Китая была последовательной, что она будет настаивать на необходимых вопросах и призывать к ответственному поведению, одновременно предпринимая шаги для решения проблем и сотрудничества по общим вопросам.

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