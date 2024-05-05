Он напомнил о первом транше военной помощи Украине от США на сумму 1 млрд долларов.

Российские оккупационные войска упустили "окно возможностей", которое у них появилось в начале года из-за задержек в поставках американской военной помощи Украине.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, это "окно возможностей" у врага захлопнется в ближайшие дни.

"Окно возможностей у них было открыто, начиная, как минимум с начала года, когда мы ожидали помощь от наших партнеров. А теперь уже пошел первый транш военной помощи от США в размере 1 млрд долларов, и это вооружение уже находится или на границе, или в Украине, или, может быть, даже уже на линии фронта. То есть у россиян было "окно возможностей", но оно окончательно захлопнется в ближайшие день-два. Потому что первые партии помощи уже в Украине", – объяснил эксперт. Видео дня

При этом Гетьман подчеркнул, что в первых партиях помощи придет оружие, оперативно необходимое для ВСУ. Речь идет об артиллерийских снарядах, артиллерийских системах, запчастях для этих систем, минометах и минах для них. После этого начнут поступать ракеты ATACMS и другое серьезное вооружение.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Армия РФ захватила село Архангельское в Донецкой области. Враг поднял флаг в многоквартирной застройке, сообщает DeepState.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что России нужны "победы" к 9 мая. По его словам, "добычей" для оккупантов может быть даже какой-то украинский опорный или небольшой населенный пункт, потому что им важно отрапортовать о "победе".

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