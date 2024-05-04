Автомобиль, в котором находились украинцы, вспыхнул сразу после столкновения с деревом.

В Варшаве погибли двое украинцев. Они попали в смертельное ДТП, сообщает RMF24.

Авария произошла днем в пятницу. По предварительным выводам полиции, водитель BMW превысил разрешенную скорость и потерял управление автомобилем. Автомобиль врезался в дерево и тут же загорелся.

До прибытия пожарной бригады другие водители пытались погасить огонь с помощью огнетушителей собственных автомобилей, но пламя было слишком сильным. Когда первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия, автомобиль был полностью охвачен огнем, рассказал журналистам представитель пожарной службы Войцех Капчинский.

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По данным Окружной прокуратуры Варшавы, в результате аварии погибли трое мужчин - вероятнее всего двое граждан Украины и один гражданин Беларуси.

Другие трагические события с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, на этой неделе в Будапеште гражданин Казахстана нанес ножевые ранения 48-летнему украинцу, от чего тот скончался на месте. По данным следствия, трагедия произошла в результате ссоры и драки между мужчинами.

Также мы рассказывали, что в конце апреля в Германии россиянин убил двух украинских военных, которые находились там на реабилитации. Немецкая прокуратура заявила, что не исключает политических мотивов.

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