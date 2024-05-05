Центральная часть пляжа Ис-Бенас всегда была посещаемой нудистами, теперь здесь можно будет жениться обнаженными.

Для людей, которые хотят общаться с природой, Сардиния уже является одним из лучших мест в Европе. А теперь есть возможность стать еще ближе - жениться на нудистском пляже острова. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пляж Ис-Бенас, на полпути к западному побережью Сардинии, похоже, станет местом для натуристских свадеб после того, как местные власти решили разрешить парам произносить там свои обеты голыми.

Луиджи Тедески, мэр Сан-Веро-Милис, ближайшего города, сказал, что власти получили идею, когда немецкая пара написала, чтобы спросить, можно ли жениться на пляже без одежды. Но в то время многие могли бы посмеяться над идеей обменяться клятвами таким образом. Чиновник отметил, что причина для открытия свадеб была гораздо более серьезной.

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"Я думаю, что мы живем в деликатный момент для свободы людей с националистическими движениями в Европе. Люди протестуют и попадают в полицию, или их запугивают. Поэтому я думаю, что нам нужно сделать что-то, чтобы показать, что люди свободны. Большинство людей хочет свободы, а не режима", - сказал Тедески.

Самопровозглашенный антифашист, который является мэром с 2015 года, рассказал, что центральная часть пляжа Ис-Бенас всегда была посещаемой нудистами.

"Я только что сделал это официально, чтобы подтвердить право на свободу. Обнаженность не имеет ничего общего с сексом. Для натуристов это философия жизни, которая связана с природой", - сказал он, добавив, что это смешанный пляж, где натуристы и одетые посетители находятся вместе.

По его словам, этот пляж - это место, которое прекрасно подходит для натуризма.

"И тогда мы подумали: давайте сделаем пляж для свадеб. Если люди хотят жениться голыми, они могут", - сказал мэр.

Он сыронизировал, что никто в городе, чье население в 2500 человек может вырасти до 30 000 летом, не жаловался.

"Было несколько шуток о том, нужно ли мне быть одетым (для выполнения церемоний - УНИАН) или где я буду носить фасцию (пояс мэра), но это лишь шутки. Принципиально все за", - добавил он.

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