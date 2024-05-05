Помните, что выполнение вашей работы – это только часть того, что необходимо для построения успешной карьеры.

Первая работа – это всегда волнительно, ведь хочется произвести впечатление компетентного специалиста и строить успешную карьеру внутри компании.

Как пишет CNBC, от того, что и как вы говорите, зависит, как вас воспримут на работе и как вы будете продвигаться по карьерной лестнице. Об этом говорит специалист по карьере из Гарварда Горик Нг.

Помните, что выполнение вашей работы – это только часть того, что необходимо для построения успешной карьеры. Чем быстрее вы сделаете использование этих 10 фраз ежедневной привычкой, тем быстрее вы станете говорить как будущий лидер.

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1. "Каковы ваши главные приоритеты?"

Многие профессионалы в начале карьеры уходят в работу с головой или, по крайней мере, делают вид, что работают.

Но наиболее успешные люди выясняют, что важно для тех, кто имеет значение, и затем тратят свое время на то, что наиболее "важно для миссии". Задав этот вопрос, вы покажете своему руководителю, что вы придерживаетесь тех же целей, что и компания.

2. "Будет ли полезно, если я ... ?"

Многие начинающие профессионалы ждут, когда им скажут, что делать. Однако те, кто достигает успеха, находят способ быть полезным и согласовывают свои предложения с вышестоящим руководством.

Задав этот вопрос, вы покажете своему руководителю, что можете думать самостоятельно, а не ждать задания сверху.

3. "Не возражаете, если я присоединюсь?"

Многие профессионалы на начальном этапе карьеры ждут, пока возможности сами придут к ним. Успешные люди в самом начале своего пути обращают внимание на то, что происходит, и затем проявляют инициативу. Вы не всегда будете слышать в ответ "да", но совершенно точно не каждый раз будете слышать отказ.

4. "Как это работает?"

Многие начинающие профессионалы выполняют свою работу, не понимая, зачем они это делают. Наиболее успешные профессионалы понимают, почему все происходит именно так, как происходит, и находят способы делать это более эффективно.

Не бойтесь задавать вопросы, так вы покажете своему руководителю, что видите общую картину, а не поглощены ее крошечной частью.

5. "Контекст таков ... "

Начинающие профессионалы часто сразу переходят к длинным монологам. Успешные профессионалы начинают с правильного количества справочной информации, чтобы убедиться, что другие улавливают контекст.

Возьмите за привычку начинать с этой фразы, и люди вокруг вас перейдут от простого слушания к реальному пониманию темы или проблемы.

6. "Главный вывод ..."

Многие профессионалы на начальном этапе своей карьеры говорят бессвязно, оставляя людей в недоумении в отношении того, что же они пытаются донести.

Лучше сразу переходите к делу, делайте паузу, а затем подробно рассказывайте суть. Возьмите за привычку использовать эту фразу, и у вас будет больше шансов донести свою мысль с первого раза.

7. "Вкратце..."

Многие начинающие профессионалы улыбаются и кивают в ответ на все услышанное. Те, кто стремится к успеху, повторяют то, что они услышали, и тем самым заверяют других в том, что вникают в процесс. Кроме того, это позволяет им убедиться, правильно ли они все поняли.

Возьмите за привычку заканчивать разговор этой фразой, и вы сведете к минимуму вероятность недопонимания.

8. "Когда мне лучше снова связаться с вами?"

Многие профессионалы в начале карьеры часто "пропадают" и тратят часы (а иногда и дни, и даже недели), выполняя не ту работу, которая от них требуется.

Самые успешные профессионалы часто связываются со своим руководителем на случай изменения планов или необходимости что-то уточнить. Возьмите за привычку заканчивать разговор с руководством этой фразой, и вы сведете к минимуму вероятность того, что вы начнете работать в неправильном направлении.

9. "На правильном ли я пути?"

Многие профессионалы, которые только начинают строить карьеру, ошибочно полагают, что делают все правильно. Но потом они сильно разочаровываются, когда получают негативную оценку своей работы.

Наиболее успешные люди часто просят предоставить обратную связь. Например, после выполнения задания, реализации проекта или проведения какой-то встречи. Возьмите за привычку задавать этот вопрос, и вы будете уверены, что всегда оправдываете и превосходите ожидания.

10. "Есть ли еще кто-то, с кем вы посоветовали бы мне поговорить о ... ?"

На старте карьерного пути многие молодые люди просто приходят на встречи, слушают коллег и уходят. Успешных людей отличает то, что они "превращают" один разговор в два, четыре и так далее. Возьмите за привычку вставлять эту фразу в разговоры, и вы превратите незнакомцев в союзников, наставников и спонсоров.

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