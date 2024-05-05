Сегодня отмечаются Международный день принцесс и Всемирный день общения

Праздник 5 мая - Международный день принцесс, Всемирный день общения, Всемирный день веселья, День лимонада, Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день равенства в семье, Хокку-день, День Европы, Международный день осиротевших матерей.

5 мая - 125-й день года (126-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 240 дней.

Какой праздник сегодня в Украине и в мире

5 мая праздник отмечается далеко не в одной стране - посмотрим, где и какие торжества встречают сегодня:

Видео дня

"Пятый день мая" - Мексика.

День детей - Тонга, Япония.

День ногтей, День хорька - Великобритания.

День "Замолчи от стыда", День борьбы с бесплодием, День большого сэндвича, День астронавта, День любителей музеев, День устрицы - США.

День памяти жертв нацизма - Австрия.

Детский день - Южная Корея.

Эфиопская Пасха - Эфиопия, Эритрея.

День посадки деревьев - Доминикана.

Всемирный день португальского языка.

День мучеников - Албания.

День карикатуристов - Эфиопия.

День освобождения - Дания, Нидерланды.

День пожилых людей - Палау.

День майского восстания чешского народа - Чехия.

Вы должны знать, какой сегодня праздник в Украине, так как наша страна вместе с планетой отмечает Всемирный день общения.

Памятные события в истории 5 мая

1494 - Христофор Колумб высаживается на Ямайке.

1816 - Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский представил первую немецкую конституцию.

1821 - смерть Наполеона I на острове Святой Елены.

1836 - в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.

1862 - в ходе Французской интервенции в Мексику произошла Битва при Пуэбле, в которой французские войска под командованием Шарля де Лорансье были побеждены мексиканской армией под командованием Игнасио Сарагосы. В честь этого события в Мексике и США ежегодно отмечается 5 мая (мексиканский праздник).

1891 - в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); дирижером первого концерта на открытии был П. И. Чайковский.

1919 - Рада Украинской Народной Республики вынесла постановление об организации Украинской автокефальной церкви - самостоятельной, независимой ни от какой Церкви, в том числе, от Московского патриархата.

1921 - во Франции впервые представлены духи "Chanel No. 5".

1925 - в американском городке Дейтон (штат Теннесси) арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был крещен "Обезьяньим" и привлёк внимание всего мира.

1942 - В США введены карточки на сахар.

1956 - в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1961 - первый американский суборбитальный полёт на космическом корабле "Меркурий" (МР-3) Алана Шепарда.

1988 - первая телетрансляция с вершины Эвереста.

2004 - Тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 5 мая, православные верующие встречают светлый праздник Пасху, а также день памяти мученицы Ирины. Также можно помолиться иконе Божией Матери "Неупиваемая чаша". По старому стилю важно вспомнить о святом апостоле Варфоломее, Дне пaмяти пpeпoдoбнoгo Фeoдopa Cикeoтa, eпиcкoпa Aнacтacиупoльcкoгo и Дне пaмяти пpeпoдoбнoгo Витaлия Aлeкcaндpийcкoгo.

Приметы на сегодня - что нельзя делать и можно

Приметы 5 мая гласят, что в эту дату обязательно нужно посетить пасхальную службу в храме. Не стоит игнорировать традиции праздника, даже если вы не отмечаете его - лучше с утра проснуться, сходить в церковь, а затем вкусить освященные продукты.

Погодные приметы на сегодня:

хорошая погода - лето будет жарким;

облака закрывают небо - ждать засухи;

много звезд на небосводе - скоро "ударят" заморозки;

сильные дожди на пасхальной неделе - год будет урожайным.

На Пасху не стоит выносить из дома мусор - вместе с ним отдадите счастье и благополучие. 5 мая влюбленным не стоит целоваться на пороге любого здания - к разлуке. Также в эту дату запрещены любые ссоры, конфликты и сплетни.

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