Праздник 5 мая - Международный день принцесс, Всемирный день общения, Всемирный день веселья, День лимонада, Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день равенства в семье, Хокку-день, День Европы, Международный день осиротевших матерей.
- Какой праздник сегодня в Украине и в мире
- Памятные события в истории 5 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Приметы на сегодня - что нельзя делать и можно
5 мая - 125-й день года (126-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 240 дней.
Какой праздник сегодня в Украине и в мире
5 мая праздник отмечается далеко не в одной стране - посмотрим, где и какие торжества встречают сегодня:
- "Пятый день мая" - Мексика.
- День детей - Тонга, Япония.
- День ногтей, День хорька - Великобритания.
- День "Замолчи от стыда", День борьбы с бесплодием, День большого сэндвича, День астронавта, День любителей музеев, День устрицы - США.
- День памяти жертв нацизма - Австрия.
- Детский день - Южная Корея.
- Эфиопская Пасха - Эфиопия, Эритрея.
- День посадки деревьев - Доминикана.
- Всемирный день португальского языка.
- День мучеников - Албания.
- День карикатуристов - Эфиопия.
- День освобождения - Дания, Нидерланды.
- День пожилых людей - Палау.
- День майского восстания чешского народа - Чехия.
Вы должны знать, какой сегодня праздник в Украине, так как наша страна вместе с планетой отмечает Всемирный день общения.
Памятные события в истории 5 мая
- 1494 - Христофор Колумб высаживается на Ямайке.
- 1816 - Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский представил первую немецкую конституцию.
- 1821 - смерть Наполеона I на острове Святой Елены.
- 1836 - в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.
- 1862 - в ходе Французской интервенции в Мексику произошла Битва при Пуэбле, в которой французские войска под командованием Шарля де Лорансье были побеждены мексиканской армией под командованием Игнасио Сарагосы. В честь этого события в Мексике и США ежегодно отмечается 5 мая (мексиканский праздник).
- 1891 - в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); дирижером первого концерта на открытии был П. И. Чайковский.
- 1919 - Рада Украинской Народной Республики вынесла постановление об организации Украинской автокефальной церкви - самостоятельной, независимой ни от какой Церкви, в том числе, от Московского патриархата.
- 1921 - во Франции впервые представлены духи "Chanel No. 5".
- 1925 - в американском городке Дейтон (штат Теннесси) арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был крещен "Обезьяньим" и привлёк внимание всего мира.
- 1942 - В США введены карточки на сахар.
- 1956 - в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
- 1961 - первый американский суборбитальный полёт на космическом корабле "Меркурий" (МР-3) Алана Шепарда.
- 1988 - первая телетрансляция с вершины Эвереста.
- 2004 - Тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня, 5 мая, православные верующие встречают светлый праздник Пасху, а также день памяти мученицы Ирины. Также можно помолиться иконе Божией Матери "Неупиваемая чаша". По старому стилю важно вспомнить о святом апостоле Варфоломее, Дне пaмяти пpeпoдoбнoгo Фeoдopa Cикeoтa, eпиcкoпa Aнacтacиупoльcкoгo и Дне пaмяти пpeпoдoбнoгo Витaлия Aлeкcaндpийcкoгo.
Приметы на сегодня - что нельзя делать и можно
Приметы 5 мая гласят, что в эту дату обязательно нужно посетить пасхальную службу в храме. Не стоит игнорировать традиции праздника, даже если вы не отмечаете его - лучше с утра проснуться, сходить в церковь, а затем вкусить освященные продукты.
Погодные приметы на сегодня:
- хорошая погода - лето будет жарким;
- облака закрывают небо - ждать засухи;
- много звезд на небосводе - скоро "ударят" заморозки;
- сильные дожди на пасхальной неделе - год будет урожайным.
На Пасху не стоит выносить из дома мусор - вместе с ним отдадите счастье и благополучие. 5 мая влюбленным не стоит целоваться на пороге любого здания - к разлуке. Также в эту дату запрещены любые ссоры, конфликты и сплетни.