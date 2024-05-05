С какими болезнями не мобилизуют - список / коллаж УНИАН, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Согласно этому законопроекту, прийти в ТЦК и пройти ВЛК обязаны будут многие военнообязанные. Узнайте, с какими болезнями не мобилизуют в Украине даже по этому законопроекту.

С какими болезнями не мобилизуют в военное время - список

Министерство обороны изменило перечень диагнозов, позволяющих военнообязанным избежать мобилизации. Они так же, как и раньше, делятся на категории, но теперь их гораздо меньше. 

С какими болезнями позвоночника не мобилизуют

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  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплавных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплавных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Заболевания суставов, костей и мышц, с которыми не мобилизуют

  • инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
  • воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
  • системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
  • тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
  • артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
  • болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
  • остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращение перелома, стрессовые переломы,
  • фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
  • приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
  • фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;
  • двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
  • болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

С какими болезнями сердца не мобилизуют

  • сердечная недостаточность II-Б - III стадии;
  • гипертоническая болезнь III стадии;
  • цереброваскулярные болезни (инфаркт мозга, инсульт) со значительными нарушениями функций;
  • болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т. п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни уха, с которыми не мобилизуют

  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
  • глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
  • двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
  • тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.

С какими болезнями желудка не мобилизуют

  • челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
  • болезни печени со значительными нарушениями функций;
  • разные грыжи со значительными нарушениями функций.

С какими болезнями глаз не мобилизуют

  • выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
  • болезни стекловидного тела и глазного яблока;
  • неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
  • остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Заболевания нервной системы, с которыми не мобилизуют

  • быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

С какими психическими заболеваниями не берут в армию

  • резко выраженные стойкие психические расстройства;
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
  • невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;
  • резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
  • глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Заболевания крови, с которыми не мобилизуют

  • все виды анемий;
  • нарушение свертывания крови;
  • пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

С какими кожными заболеваниями не берут в армию

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификация кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическая эритродермия.

Болезни эндокринной системы, с которыми не мобилизуют

  • болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
  • сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
  • патологии других эндокринных желез;
  • истощение вследствие недостаточного питания;
  • ожирение;
  • функциональная гипербилирубинемия;
  • липоматоз.

Заболевания органов дыхания, с которыми не мобилизуют

  • стенозы гортани;
  • парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

С какими болезнями не берут в армию еще

Инфекционные болезни, как правило, не являются причиной для получения статуса "не годен", но есть исключения:

  • активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);
  • тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Еще один важный нюанс, касающийся вопроса о том, с какими болезнями не мобилизуют, - это различные новообразования, например:

  • первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
  • быстро и медленно прогрессирующие злокачественные лимфоидные опухоли, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т. п.), со значительными изменениями;
  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Заболевания почек и мочеполовой системы могут стать причиной для исключения из списка военнообязанных, если они привели к значительному нарушению функций и почечной недостаточности.

С какими болезнями не подлежат мобилизации мужчины, получившие травму

Военнообязанный мужчина, получивший травму шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полостей, а также конечностей не может быть мобилизован. К этой же категории болезней относятся:

  • любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
  • термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
  • баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
  • поражение молнией, электрическим током;
  • воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
  • токсическое действие микроорганизмов I–II групп патогенности;
  • отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания,
  • токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Проще говоря, если травма или болезнь стала причиной заметного и серьезного нарушения функций организма - это аргумент для получения статуса "не годен". 

Являются ли пороки развития основанием для снятия с воинского учета

Любые пороки развития, хромосомные нарушения и деформации - это причина, по которой мужчине могут дать статус "не годен". Для получения данной категории должен быть поставлен диагноз:

  • врожденный порок развития нервной системы;
  • врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденный порок развития системы кровообращения;
  • врожденный порок развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телекия;
  • врожденный порок развития половых органов;
  • врожденный порок развития мочевой системы;
  • врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • хромосомные аномалии.

Все вышеперечисленные диагнозы дают право на снятие с воинского учета и отсутствие необходимости нести службу.

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