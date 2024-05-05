Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Согласно этому законопроекту, прийти в ТЦК и пройти ВЛК обязаны будут многие военнообязанные. Узнайте, с какими болезнями не мобилизуют в Украине даже по этому законопроекту.
- С какими болезнями не мобилизуют в военное время - список
- С какими болезнями не берут в армию еще
- С какими болезнями не подлежат мобилизации мужчины, получившие травму
- Являются ли пороки развития основанием для снятия с воинского учета
С какими болезнями не мобилизуют в военное время - список
Министерство обороны изменило перечень диагнозов, позволяющих военнообязанным избежать мобилизации. Они так же, как и раньше, делятся на категории, но теперь их гораздо меньше.
С какими болезнями позвоночника не мобилизуют
- болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
- кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника;
- переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплавных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплавных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Заболевания суставов, костей и мышц, с которыми не мобилизуют
- инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращение перелома, стрессовые переломы,
- фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).
С какими болезнями сердца не мобилизуют
- сердечная недостаточность II-Б - III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии;
- цереброваскулярные болезни (инфаркт мозга, инсульт) со значительными нарушениями функций;
- болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т. п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни уха, с которыми не мобилизуют
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.
С какими болезнями желудка не мобилизуют
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций;
- разные грыжи со значительными нарушениями функций.
С какими болезнями глаз не мобилизуют
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Заболевания нервной системы, с которыми не мобилизуют
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
С какими психическими заболеваниями не берут в армию
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;
- резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
- глубокую и тяжелую умственную отсталость.
Заболевания крови, с которыми не мобилизуют
- все виды анемий;
- нарушение свертывания крови;
- пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз;
- болезни селезенки;
- нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
С какими кожными заболеваниями не берут в армию
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификация кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Болезни эндокринной системы, с которыми не мобилизуют
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз.
Заболевания органов дыхания, с которыми не мобилизуют
- стенозы гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
С какими болезнями не берут в армию еще
Инфекционные болезни, как правило, не являются причиной для получения статуса "не годен", но есть исключения:
- активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
- активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);
- тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.
Еще один важный нюанс, касающийся вопроса о том, с какими болезнями не мобилизуют, - это различные новообразования, например:
- первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- быстро и медленно прогрессирующие злокачественные лимфоидные опухоли, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т. п.), со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Заболевания почек и мочеполовой системы могут стать причиной для исключения из списка военнообязанных, если они привели к значительному нарушению функций и почечной недостаточности.
С какими болезнями не подлежат мобилизации мужчины, получившие травму
Военнообязанный мужчина, получивший травму шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полостей, а также конечностей не может быть мобилизован. К этой же категории болезней относятся:
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I–II групп патогенности;
- отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания,
- токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).
Проще говоря, если травма или болезнь стала причиной заметного и серьезного нарушения функций организма - это аргумент для получения статуса "не годен".
Являются ли пороки развития основанием для снятия с воинского учета
Любые пороки развития, хромосомные нарушения и деформации - это причина, по которой мужчине могут дать статус "не годен". Для получения данной категории должен быть поставлен диагноз:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телекия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Все вышеперечисленные диагнозы дают право на снятие с воинского учета и отсутствие необходимости нести службу.