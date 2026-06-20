ИИ-бум бьет по кошельку: видеокарты AMD подорожают уже третий раз с начала года

Сообщается, что в ближайшие месяцы цены на Radeon RX 9000 вырастут на 10–15 процентов.

На фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти, AMD собирается в очередной раз увеличить стоимость своих актуальных видеокарт семейства Radeon RX 9000. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Согласно данным журналистов, видеокарты Radeon RX 9000 подорожают на 10–15% в зависимости от конкретной модели. Новая корректировка цен ожидается уже в ближайшие месяцы.

Рынок видеокарт уже пережил несколько волн подорожания с начала 2026 года: память DRAM и NAND сильно выросла в цене из-за высокого спроса со стороны ИИ-инфраструктуры и дата-центров. Это, в свою очередь, оказывает давление на производителей потребительских GPU, включая AMD и Nvidia.

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Интересно, что Nvidia, как сообщает этот же источник, от повышения цен на свою линейку видеокарт семейства GeForce RTX 50 пока воздержится.

В Украине цены на продукцию AMD тоже выросли с начала года. Например, PowerColor Radeon RX 9060 XT, которая сейчас стоит ~25 000 грн, еще в январе можно было купить за ~20 000 грн. Подорожала и более мощная модель PowerColor Radeon RX 9070 XT.

Ранее AMD подтвердила, чо продвинутый апскейлер FSR 4.1 выпустят на Radeon прошлых поколений. Серия RX 7000 получит поддержку уже в июле этого года, а владельцам RX 6000 придется подождать до начала 2027 года.

Согласно свежему отчету, Nvidia доминирует не только на рынке ИИ, но и на рынке потребительских видеокарт. Более 94% GPU, которые продаются для настольных компьютеров, поставляются именно "зеленым". Доля AMD упала до 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

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